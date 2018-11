Genç Yetenek Can Çakmur Türkiye'nin Gururu Olmaya Devam Ediyor

İlk Türk yarışmacı olarak eleştirmenleri büyüleyen Çakmur, Liszt performansı ile jüriden tam not alarak birinci oldu.

Dünyanın önde gelen müzik yarışmalarından, Hamamatsu Uluslararası Piyano Yarışması'na katılan Can Çakmur, sergilediği performansı ile birinci oldu. 2010'da Güher ve Süher Pekinel'in hayata geçirdiği, 2013'ten bu yana ise Tüpraş'ın sponsorluğunda devam eden "Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler" projesinde yer alan isimlerden biri olan Çakmur, yaşam bursu ve enstrüman desteği ile eğitimine devam ediyor. 09-25 Kasım tarihleri arasında Japonya'da gerçekleşen 10. Hamamatsu Uluslararası Piyano Yarışması'nda final performansını Franz Liszt'in Piyano Konçertosu ile icra eden Can Çakmur, 89 yarışmacıdan seçilen 6 finalist arasında 1. oldu.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un da tebrik ettiği Can Çakmur, birincilik ödülünün yanı sıra bir Japonya Turu, Avrupa'da konserler, bir plak ve menajerlik teklifi gibi ödüllerin de sahibi oldu.

Hamamatsu Uluslararası Piyano Yarışması'nı kazanan ilk Türk müzisyen olan Çakmur, 2017 yılında da İskoç Uluslararası Piyano Yarışması'nın birinciliğini elde etti. Can Çakmur, 1997 yılında Ankara'da doğdu. İstanbul Müzik Festivali, Bodrum D-Marin Klasik Müzik Festivali, Ankara Uluslararası Müzik Festivali ve Notti Romana al Teatro di Marcello gibi saygın festivallerde yer aldı. Lütfi Kırdar, Boğaziçi Albert Long, Bilkent Konser Salonu, Eindhoven Muziekgebouw, Atheneum, CRR Konser Salonu ve Glasgow Kraliyet Konser Salonu gibi pek çok önemli salonda konserler verdi.