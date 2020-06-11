'Genç Yetenekler' parkurun tozunu attırdı

Esenler ilçesindeki çocuklar 18 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, "Genç Yetenek" parkurunda buluştu.

'Genç Yetenekler' parkurun tozunu attırdı
11.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:35
Esenler ilçesindeki çocuklar 18 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, "Genç Yetenek" parkurunda buluştu. Spor oyunlarının ve açık havanın keyfini çıkaran çocuklar, güneşin altında doyasıya eğlendi.

Esenler Belediyesi'nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdiği "Genç Yetenek" projesinde yetenek keşifleri devam ediyor. Korona virüs pandemisi sürecinde askıya alınan yetenek keşfi, 18 yaş altının sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak başladı. 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne kurulan açık hava parkurunda gerçekleştirilen etkinlikte, ilgi duydukları spor dallarını tanıyan çocuklar eğlenceli anlar yaşıyorlar.

Uzmanlar eşliğinde ve sosyal mesafeyle oynuyorlar

Gençlerin uzman kişiler eşliğinde spor dallarındaki yeteneklerinin keşfedildiği etkinlikte, çocukları yetenekleri doğrultusunda doğru eğitimleri alabilmeleri için yönlendirmeler de yapılıyor. Uzun bir aradan sonra açık havada buluşan çocuklar; okçuluk, basketbol, survivor parkuru, balon futbolu, tırmanma duvarı ve dart oynayarak renkli görüntüler sahneliyor. Parkura 40 kişilik gruplar halinde kabul edilen çocuklar, oynadıkları oyunlar sonrasında basketbol topu, futbol topu, tişört gibi çeşitli hediyelerle ödüllendiriliyor. Animasyon ekiplerinin de müzikleri ve dansları eşliğinde neşe kattığı etkinliğe binlerce çocuk katılıyor.

Çocuklar etkinliğe maskesiz kabul edilmiyor

Çocukların maskesiz kabul edilmediği parkurda, etkinlik boyunca kullanılan aletler ve oyuncaklar da her kullanım sonrası dezenfekte ediliyor. Parkura girmek için sırada bekleyen çocuklara sosyal mesafe kuralı anonslarla sık sık hatırlatılarak, bekleme alanına çizilen sosyal mesafe çemberleri de çocukların birbiriyle teması en aza indiriliyor.

"Evde kur'an okudum, burada spor yaptım"

Sporun her dalıyla ilgili olduğunu söyleyen Ali Murat Durmuş, 12'nci yaş gününü 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde arkadaşlarıyla kutladı. Futbolu ve basketbolu sevdiğini belirten Ali Murat, "Ben her gün normalde futbol ve basketbol oynuyorum ama yasaktan dolayı dışarı çıkıp oyun oynayamıyorduk. Ben hafızım, evde kaldığım sürede çok Kur'an-ı Kerim okudum, çok iyi oldu. İnsan biraz dışarıda oyun da oynamak istiyor. Bu Millet Bahçesi'nde basketbol da oynadım bugün, futbol da oynadım çok iyi geldi. Bugün doğum günümdü, arkadaşlarım da kutladı, çok mutlu bir gün geçirdim" diye konuştu.

"Survivor'da gibiyim"

7 yaşındaki Fatmanur Saltik, 15 Temmuz'da doğayla iç içe eğlenceli oyunlar oynamaktan büyük keyif aldığını, Survivor parkurunda kendisini gerçekten Survivor'da yarışıyormuş gibi hissettiğini şu ifadelerle anlattı: "Evden dışarı çıkıp burada vakit geçirmek beni aşırı mutlu etti. Sanki televizyondan izlediğim Survivor'da gibiyim. Survivor Esenler'e gelmiş. Yarışlar yapıyoruz, arkadaşlarımla çok güzel vakit geçiriyoruz."

Genç Yetenek Projesi'yle ilgili detaylı bilgi almak ve online başvuru yapmak için http://esenlergencyetenek.org/ adresini ziyaret edilebiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenler, Genç, Güncel, Haber

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