20.06.2019 13:57
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Genç yıldız Justin Bieber, evsiz bir adama para verirken fotoğrafçılara yakalandı

Genç yaşta milyon dolarlık servetin sahibi olan dünyaca ünlü yıldız Justin Bieber, evsiz bir adama para verirken fotoğrafçılara yakalandı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Kişisel serveti 1,5 milyar lira olan Kanadalı şarkıcıJustin Bieber, hafta sonunu özel jetiyle geldiği ABDMiami'de geçirdi.

KAPIDAKİ EVSİZ ADAMI FARK ETTİ

25 yaşındaki şarkıcı önceki gün evine gitmek için otelden yola çıktı. Cipiyle bir benzin istasyonuna uğrayan genç şarkıcı, istasyondaki mağazaya girerken kapıda bir evsiz gördü.

40 DOLAR VERDİ

Önceden hazırladığı 40 doları evsiz adama uzattı. Yıldız şarkıcı, böylece vicdanını rahatlattıktan sonra cipine atlayıp hava alanına gitti. Buradan da özel jetine binerek ABDLos Angeles'taki malikanesine döndü.

DUA İSTEMİŞTİ

Çok küçük yaşlarda şöhretin zirvesine tırmananJustin Bieber, geçtiğimiz aylarda depresyonda olduğunu söyleyerek hayranlarından kendisi için dua etmesini istemişti.

"KENDİMİ GARİP HİSSEDİYORUM"

25 yaşındaki Kanadalı pop yıldızı, paylaşımında, "Kendimi çok bağlantısız ve garip hissediyorum. Her zaman iyileşiyorum, bu yüzden endişeli değilim. Sadece size elimi uzatmak ve sizden benim için dua etmenizi istiyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Genç yıldız Justin Bieber, evsiz bir adama para verirken fotoğrafçılara yakalandı
Miami,Amerika Birleşik Devletleri,Justin Bieber,Magazin

YORUMLAR(9)
ASLI:KALBİNİN GÜZELLİĞİ YÜZİNE YANSIMIŞ SÜPER SÜPER SÜPER YAKIŞIKLI ÇOCUK
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ADA:servetinin hepsinimi vermesi gerekti
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ISYANKAR 01:Bence adam kufur etmistir .bu kadar zenginlige ragmen 40 dolar.ayrica bu yasta o kadar zenginlik mal mulk o yuzden deprosyandadir.dunyadaki acliktan olen cocuklara yardim etse daha magkul olur bence
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EROL MEHMET YILDIZ:O nasıl çorap terlik lan? Hastanede doğum sırası bekleyen kadınlar gibi.
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