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Genç, Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Çankırı'da düzenlenen Genç, Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

02.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:12Genç, Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi
Boks Federasyonu tarafından Çankırı'da düzenlenen , Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.
Hasan Fehmi Gökşen Salonu'nda 6 gün süren organizasyonun son gününde sporcular, final karşılaşmaları için ringe çıktı.
Final maçları sonucunda, genç kadınlarda Melikenur Güneş, Gamze Soğuksu, Gizem Kocaoğlu, Esra Akbal, Evin Erginoğuz, Rümeysa Ataş, İlayda Sıla Yurttutan, Duygu Öztürk, Senanur Kocaoğlu, Büşra Işıldar, yıldız kadınlarda Sinem Çelik, Sanem Yurtseven, Tuğba Nur Uzun, Hamiyet Demirel, Kevser Tütüncü, Nisa Nur Erdel, Sıla Sürmeneli, Elif Su Ölmez, Zeynep Dörttepe, Meryem Kaçar, Sude Naz Kazan, Yaren Düztaş, Elif Meryem Usta kilolarında Türkiye şampiyonu oldu.
Üst minik kadınlarda ise Rabia Eylül Duman, Emel Olcay, Hilal Atasever, Zülal Telli, Hiranur Öztürk, Çiğse Demir, Miray Kanca, Elif Hayriye, Büşra Darıcı, Esmaul Hüsna Babat, Şevval Hancı, Dilara Sak ve Hikmetgül Türkmen sıkletlerinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.
Dereceye giren sporculara madalyaları, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Fuat Alparslan ve Mehmet Genç ile diğer davetliler tarafından verildi.

Türkiye, Genç, Spor

Kaynak: AA

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