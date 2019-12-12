Genç YouTuber'ın taşla kafasına vurup denize attığı arkadaşı öldü

Tatil için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tatil şehri Girne'de denize düşerek kaybolduğu açıklanan Halil Karakız'ın (25) YouTuber arkadaşı Arif Gökçe tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

LİMANDA TARTIŞTILAR

Olay, 5 Aralık'ta Girne'de meydana geldi. Tatil için Kahramanmaraş'tan Girne'ye gelen Halil Karakız, sabah saatlerinde arkadaşı Arif Göçek ile birlikte Girne Antik Limanı'na gitti. İkili arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı. Tartışma uzayınca Gökçe, Karakız'ın kafasına taş ile vurdu, daha sonra kendisini denize attı.

Olay sırasında aşırı alkollü olan Gökçe, evine gittikten sonra polisi arayarak, arkadaşının ailesi ile kavga ettiğini öne sürdü. Gökçe, polise, Halil Karakız'ın, "Kendine iyi bak. Sen benim en iyi arkadaşımsın" deyip kayalara doğru yürüyerek kendini boşluğa bıraktığını anlattı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olaydan bir gün sonra Karakız'ın kayalıklara sıkışmış şekilde cesedine ulaşıldı. Karakız'a yapılan otopside, başına sert bir cisimle vurulduğu görüldü. Bunun üzerine Gökçe gözaltına alındı. Polis, gözaltına aldığı Gökçe'yi mahkemeye çıkardı. Mahkemeye bilgi veren polis yetkilileri, Gökçe'nin cinayeti işlediğini itiraf ettiğini söyledi. Mahkeme soruşturmanın devam etmesi amacıyla 8 gün gözaltı süresi verdi.