Haberler » 3. Sayfa » Genç YouTuber'ın taşla kafasına vurup denize attığı arkadaşı öldü - Haberler

Genç YouTuber'ın taşla kafasına vurup denize attığı arkadaşı öldü

KKTC'de 25 yaşındaki YouTuber genç, tartıştığı arkadaşının kafasına taşla vurup denize attı. Arkadaşı hayatını kaybederken polis Youtuber'ı gözaltına aldı.

12.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:08

Tatil için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tatil şehri Girne'de denize düşerek kaybolduğu açıklanan Halil 'ın (25) YouTuber arkadaşı Arif tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

LİMANDA TARTIŞTILAR

Olay, 5 Aralık'ta Girne'de meydana geldi. Tatil için Kahramanmaraş'tan Girne'ye gelen Halil Karakız, sabah saatlerinde arkadaşı Arif Göçek ile birlikte Girne Antik Limanı'na gitti. İkili arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı. Tartışma uzayınca Gökçe, Karakız'ın kafasına taş ile vurdu, daha sonra kendisini denize attı.

Olay sırasında aşırı alkollü olan Gökçe, evine gittikten sonra polisi arayarak, arkadaşının ailesi ile kavga ettiğini öne sürdü. Gökçe, polise, Halil Karakız'ın, "Kendine iyi bak. Sen benim en iyi arkadaşımsın" deyip kayalara doğru yürüyerek kendini boşluğa bıraktığını anlattı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olaydan bir gün sonra Karakız'ın kayalıklara sıkışmış şekilde cesedine ulaşıldı. Karakız'a yapılan otopside, başına sert bir cisimle vurulduğu görüldü. Bunun üzerine Gökçe gözaltına alındı. , gözaltına aldığı Gökçe'yi mahkemeye çıkardı. Mahkemeye bilgi veren polis yetkilileri, Gökçe'nin cinayeti işlediğini itiraf ettiğini söyledi. Mahkeme soruşturmanın devam etmesi amacıyla 8 gün gözaltı süresi verdi.

Genç YouTuber'ın taşla kafasına vurup denize attığı arkadaşı öldü

Karakız, Polis, Gökçe, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (1)
FERHAT:hepinize merhaba arkadaşlar ben arif cezaevine hoşgeldiniz lütfen like atıp paylaşın
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:10 Bursa'da kültür sanat - Haberler
14:10 Türkiye ile Katar arasında parlamenter iş birliği - Haberler
14:06 Isparta'da jandarmadan 165 personelle 'Huzur ve Güven' operasyonu - Haberler
14:06 Silivri'de feci kaza: 1 ölü - Haberler
14:03 Aksaray'da iş yeri ve oto hırsızlığına karışan 3 kişi tutuklandı - Haberler
13:45 Genç YouTuber'ın taşla kafasına vurup denize attığı arkadaşı öldü - Haberler
12:57 Lüks rezidanstaki bir dairede bavulun içerisinde kadın cesedi bulundu - Haberler
12:45 Nijer'de askeri üsse saldırı: 73 ölü - Haberler
12:15 Çorum'da 103 öğrencinin kombi bacasından sızan gazdan dolayı zehirlendiği öğrenildi - Haberler
12:14 Ömer Öcalan, Meclis kürsüsünden böyle seslendi: İstanbul ve Ankara'ya kayyum atayamayacaklar - Haberler
12.12.2019 14:21:39