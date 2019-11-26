Genç Yüreklerden Kanayan Dünyaya İyilik Aşısı

Dünya da insanlığa karşı yapılan katliam, zulüm, açlık ve yokluğun pençesinde olan insanlara yönelik farkındalığı arttırmak amacıyla "İyilik Okulu Projesi" bu sene de devam ediyor.

2018-2019 eğitim öğretim yılında bugüne kadar; 505 okulda 82 bin öğrenciye sadece ve sadece "İyilik" kavramı anlatıldı.

Proje kapsamında gidilen okullarda öğrenciler harçlıklarından biriktirdikleri paralarla Afrika'da 300 adet su kuyusu açarak kırılması güç bir rekora imza attı.

Yaşıtlarının çektiği zorlukları sunumlarda izleyen öğrencilerin açmış oldukları su kuyuları onların hafızalarından bir ömür boyu silinmeyecek.

Açılan kuyunun tabelasında ilgili okulun adı yazıyor.

Kuyunun fotoğrafları okulların panolarında sergilenerek iyilik fikrinin öğrencilerin gündeminde sürekli taze kalması sağlanıyor.

Öğrenciler fotoğraflara her baktıklarında elbirliğiyle gerçekleştirdikleri bir iyilik projesini hatırlayıp yeni iyilikler için motive oluyorlar.