Genç, ziyaretçilere Ortahisar'ı anlattı

İstanbul'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen ' Trabzon Günleri'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ziyaretçilere Ortahisar'ın kültürel, tarihi, turistik değerleri ve doğal güzellikleri hakkında bilgi verdi.Yenikapı miting alanında düzenlenen organizasyonda Ortahisar standını dikkatli gözlerle inceleyen vatandaşlar bu sayede Trabzon kültürünü yakından tanıma fırsatını buluyor.Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kenti tanıtmak için belediye imkanları ölçüsünde çeşitli organizasyonlara katılmaya gayret gösterdiklerine dikkat çekerek, her geçen yıl artan turist ve ziyaretçi sayısıyla bunun karşılığını aldıklarını söyledi. Birçok fuar ve etkinliğe katılarak deneyim kazandıklarını belirten Başkan Genç yaptığı açıklamada, "Yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlara katılarak reklam ve tanıtım nasıl yapılır, bir kent nasıl tanıtılır, neler ön plana çıkartılır, ziyaretçiler nelere ilgi gösterir gibi pek çok konuda deneyim sahibi olduk. Artık her katıldığımız etkinliğe belli bir birikimle hazırlanıyoruz. Bu şekilde adeta her etkinlikten bir şeyler kaparak, kentimizin tanıtılması için gerekli planlamaları ve hazırlıkları edindiğimiz bu tecrübe birikimiyle beraber daha da başarılı bir şekilde yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON