Haberler » Güncel » 'GençBizz Lise Girişimcilik Programı' - Haber

"GençBizz Lise Girişimcilik Programı"

Karabük, Bartın, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Genç Başarı Eğitim Vakfı arasında imzalanan "Çocuklar ve Gençler Arasında Girişimcilik Bilincini Yaygınlaştırma" işbirliği protokolü eğitimleri Safranbolu'da gerçekleştirildi.

13.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:35
, Bartın, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Genç Başarı Eğitim Vakfı arasında imzalanan "Çocuklar ve Gençler Arasında Girişimcilik Bilincini Yaygınlaştırma" işbirliği protokolü eğitimleri Safranbolu'da gerçekleştirildi.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ve Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çelik Ören'in katılımıyla "Geleceğim Mesleğim" temasıyla Safranbolu'da gerçekleştirilen "GençBizz Lise Girişimcilik Programı" öğretmen eğitimlerine Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta görevli 60 öğretmen katıldı.

Vargeloğlu, öğrenim kurumlarındaki müfredat programını zenginleştirmek, öğrencilerin olumlu davranışlarını desteklemek, iş becerilerini öğrenmelerini sağlamak ve yenilikçi düşünme tarzını benimsemelerini teşvik edilecek programla; öğrencilerin çeşitli uygulamalı çalışmalar ve farklı öğrenme biçimlerini destekleyen teknolojik araçlarla, okulda öğrendikleri ile dünya ekonomisindeki başarı koşulları arasındaki bağlantıyı daha derinden kavramalarının amaçlandığını belirtti.

GençBizz Lise Girişimcilik Programına katılacak olan lise öğrencilerine eğitim verecek öğretmenlere kuruluş, iş fikri, sermaye, üretim, satış, tasfiye ve mezuniyet konu başlıkları ile 2 gün süreyle eğitimler verildi. - KARABÜK

Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:10 Ecem, babaannesiyle birlikte toprağa verildi (2)- Yeniden - Haber
18:10 HDP mitingine saldırı davası karara bağlandı - Haber
18:10 Zonguldak kaçak ocakta ölen afgan gencin cenazesi ailesine teslim edildi - Haber
18:10 SETA'da "İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları" paneli - Haber
18:09 Bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi - Haber
17:54 ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Haber
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13.12.2019 18:11:41