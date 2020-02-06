Gencer Savaş'dan anlamlı hareket

Türkiye 'de perküsyon denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Gencer Savaş köy okulu öğrencileri için anlamlı bir projeye imza attı.

HER AY FARKLI OKULLARA GİDECEK





Müzikle tanışma imkanı olmayan öğrencilere enstrüman göndereceğini duyuran Savaş, köy okullarında müzik sınıflarının kurulması için çalışacaklarını dile getirdi. Hazırladıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında her ay birkaç okula bağış yapacağını belirten ünlü sanatçı, "İlerleyen dönemlerde okullara ziyarete giderek ritim atölyeleri de kurmak ve konserler yapmak da istiyorum. Bu tarz projelerin anlamı bizler için gerçekten çok büyük" ifadelerini kullandı.





