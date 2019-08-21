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Genci intihardan polis kurtardı

Genci intihardan polis kurtardıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde işsiz olduğunu öne süren bir genç intihar girişiminde bulundu.

21.08.2019 18:49
Genci intihardan polis kurtardı
Genci intihardan polis kurtardı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde işsiz olduğunu öne süren bir genç intihar girişiminde bulundu. İlçedeki eski bir binanın çatısından atlamak isteyen genci polis ikna ederek intihardan kurtardı.
Edilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesinde meydana geldi. İşsiz olduğunu öne süren İbrahim Halil K., eski Birecik Devlet Hastanesinin çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gencin yanına giden polis ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından genci çatıdan aşağıya indirdi. Genç ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Genci intihardan polis kurtardı

Şanlıurfa, Birecik, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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