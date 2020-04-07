’Gencim, kronik rahatsızlığım yok’ demeyin! Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19’u 60 yaşın altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kamuoyuna yaptığı açıklamalarda koronavirüs vaka sayılarını ve koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili bazı veriler paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 24 saatte 76 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Türkiye'de toplam can kaybı 725 olurken 3 bin 892 yeni vaka tespit edildi. Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 34 bin 109'a yükseldi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN YÜZDE 19'U 60 YAŞININ ALTINDA

Koca'nın paylaştığı verilerde, 60 yaşının altında olmasına rağmen hayatını kaybeden vatandaşların oranı yüksek yüzde 19 olarak görüldü.

YÜZDE 10'U HEM 60 YAŞININ ALTINDA HEM KRONİK RAHATSIZLIĞI YOK

Verilere göre, korona virüs nedeniyle yaşamını yitiren hastaların yüzde 10'u 60 yaşının altında ve herhangi bir kronik rahatsızlığı yok. Yüzde 9'u ise 60 yaşının altında ve en az bir kronik rahatsızlığı var.

EN ÇOK ÖLÜM 60 YAŞ ÜZERİ VE KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN HASTALAR

60 yaşının üzerinde ve kronik hastalığı bulunmamasına rağmen hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 13. 60 yaşının üzerinde ve en az bir kronik rahatsızlığı bulunan hastaların oranı ise yüzde 68.

BAKAN KOCA, "ARTIK GENÇ HASTALARIMIZI DA KAYBEDİYORUZ" DİYE UYARMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüsün gençleri de etkilediğini belirterek şöyle konuşmuştu: "Koronavirüs istisnasız 81 ilimizde görüldükten sonra bu salgınla mücadelede yeni aşamaya geçtik. Hepimiz virüs tehdidi altındayız. Artık her birimiz aynı hassasiyeti göstermek zorundayız, dayanışma içinde olmak zorundayız. Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır, değildir. Bütün bu risklerlere karşı başvuracağımız çözüm izolasyondur. Test sayısı arttıkça doğal olarak vaka sayımız artmaktadır. Pozitif vakalarla test sayısı artış arasındaki ilişki tarama konusundaki başarıdan kaynaklanmaktadır. Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz."

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, "Koronavirüs gençleri ve rahatsızları öldürmüyor" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, her yaş grubunun virüse karşı çok dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.