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"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin %19'u 60 yaşının altında. Bunların %10'unun ise herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmuyor. Bakan Koca ise son yaptığı açıklamada, "Virüs artık gençlerin de hayatını kaybetmesine neden oluyor" dedi.

08.04.2020 08:27 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kamuoyuna yaptığı açıklamalarda koronavirüs vaka sayılarını ve koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili bazı veriler paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca Türkiye 'de koronavirüs nedeniyle 24 saatte 76 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Türkiye'de toplam can kaybı 725 olurken 3 bin 892 yeni vaka tespit edildi. Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 34 bin 109'a yükseldi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN %19'U 60 YAŞININ ALTINDA

Koca'nın paylaştığı verilerde, 60 yaşının altında olmasına rağmen hayatını kaybeden vatandaşların oranı %19 olarak görüldü.

%10'U HEM 60 YAŞININ ALTINDA HEM KRONİK RAHATSIZLIĞI YOK

Verilere göre, korona virüs nedeniyle yaşamını yitiren hastaların %10'u 60 yaşının altında ve herhangi bir kronik rahatsızlığı yok. %9'u ise 60 yaşının altında ve en az bir kronik rahatsızlığı var.

EN ÇOK ÖLÜM 60 YAŞ ÜZERİ VE KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN HASTALAR

60 yaşının üzerinde ve kronik hastalığı bulunmamasına rağmen hayatını kaybedenlerin oranı %13. 60 yaşının üzerinde ve en az bir kronik rahatsızlığı bulunan hastaların oranı ise %68.

’Gencim, kronik rahatsızlığım yok’ demeyin! Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19’u 60 yaşın altında
Etiketler: Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel

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Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
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