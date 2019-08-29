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Gencin bisikletle tehlikeli oyunu sonu oluyordu...Kaza anları kamerada

Gencin bisikletle tehlikeli oyunu sonu oluyordu.

29.08.2019 11:58
Gencin bisikletle tehlikeli oyunu sonu oluyordu...Kaza anları kamerada
Bisiklet gidonu bacağına saplandı
İSTANBUL - Kadıköy'de bisikletiyle ilerleyen genç, iki elini gidondan çekince feci bir kaza geçirdi. Bisikletiyle yere düşen gencin bacağına gidon saplandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kadıköy Sahrayı Cedit Mahallesi Ferit Bey Sokak'ta 14 yaşlarında olduğu öğrenilen bir gencin bisikletiyle tehlikeli oyunu kazayla sonuçlandı. Bisiklette ellerini bırakan genç, hakimiyetini kaybederek yere düştü. Bisikletin gidonu gencin bacağına saplandı. Genç acı içerisinde yerde kıvranırken çevredekiler hemen gencin yardımına koştu. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı genç ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Bisikletli gencin geçirdiği feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bisikletiyle ilerleyen genç ellerini gidondan çekiyor, dengesini kaybeden genç yere düşüyor ve gidon gencin bacağına saplanıyor.
Gencin bisikletle tehlikeli oyunu sonu oluyordu...Kaza anları kamerada

Kadıköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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