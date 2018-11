Gencinden yaşlısına 770 ünite kan bağışı ile rekor kırdılar

11 Kasım 2018 Pazar 18:32



Gencinden yaşlısına 770 ünite kan bağışı ile rekor kırdılarOrtaokul öğrencileri, Türkiye 'de kan bağışı rekoru kırdılarHer öğrencinin kan bağışçısı bulduğu sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler 770 kan bağışçısı bularak Türkiye rekorunu kırdıSAMSUN - Samsun 'da, İlkadım Baruthane Ortaokulu öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında buldukları kan bağışçılarından bir günde, Kızılay 'a 770 ünite kan bağışı toplayarak Türkiye rekorunu kırdılar. "Kan Ver Hayatı Payşal ve Bir Damla Kan Bir Can" sloganları ile yola çıkan Baruthane Ortaokulu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kızılay'a kan bağışında bulunmak ve kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için kan bağışçıları buldular. Ailelerini, yakınlarını, tanıdık tanımadıkları kişileri de kan bağışına ikna eden öğrenciler büyük bir kan bağışına imza attılar. Türk Kızılayı Samsun Kan Bağış Merkezi ve üniversiteli Kızılay gönüllülerinin katkısı desteği ile sabah okul bahçesinde başlayan kan verme etkinliği akşam saatlerinde sona erdi. Sonunda toplanan 770 ünite kanla yeni bir rekor kırıldı. Bu miktarın Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar arasında bir günde yapılan kan bağışı rekoru olduğu belirtildi. Rekor, 682 ünite kan bağışı yapan Zonguldak 'ın Ereğli ilçesine bağlı Erdemir İlkokulu'na aitti."Dünyada her dört saniyede, bir insana kan lazım oluyor"Baruthane Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Murat Erdem , "Kızılay hakkında güzel düşüncelerim vardı. Şimdi okulumuzun düzenlediği kampanyadan dolayı Kızılay'ın bir parçası olmaktan çok mutluyum. Kan vermek çok önemli bir şey. Dünyada her dört saniyede, bir insana kan lazım oluyor. Bu projenin amacı herkesi kan veremeye yönlendirmek" dedi ."Kızılay'a kan verirseniz daha da mutlu olurum"6. sınıf öğrencisi Taha Kağan Coşkun, "İki yıldır kan bağışçısı topluyorum. Geçen yıl 8 tane toplamıştım. Bu yıl 5 tane topladım ama ama toplamaya devam ediyorum. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Kızılay'a kan verirseniz daha da mutlu olurum" şeklinde konuştu.Aileler ise hem çocuklarına hem de Kızılay'a destek oldukları için mutlu olduklarını belirttiler."Dayanışmayı, mücadeleyi, empatiyi öğreniyorlar" Okul Müdürü Süleyman Çiftli, "Sosyal sorumluluk projesi gereği her öğrencimiz kendi bağışçısını bularak Bu gün burada tarihe bir not düşüyor. Ben duyarlı öğrencilerimize, velilerimize ve katkı veren bütün gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projesini yerine getirirken değerler eğitimi adına da farkındalık oluşturuyor. İyilik yapıyor ama kime iyilik yaptığını bilmiyor. Yardım etmeyi öğreniyor. Dayanışmayı, mücadeleyi, empatiyi öğreniyorlar. Böylelikle de öğrencilerimiz değerlerini de öğreniyor" diye konuştu."20-30 kişi bulan oldu"Türk Kızılayı Samsun Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Serdar Bayram , "Bizim buradaki amacımız insanların kan ve kan ihtiyacını karşılamak. Bu konuda çeşitli çalışmalar sürdürüyoruz. Biz buradaki okulumuzdaki çocuklara kan bağışının önemini anlattık. Kan bağışı konusunda bilinçlenen çocuklar, yakınlarını kan bağışına yönlendirdiler. Tanıdıkları tanımadıkları bir çok kişiye ulaştılar. 20-30 kişi bulan oldu. Türkiye'nin kan ihtiyacını karşılamak için Kızılay çok önemli görevler üstleniyor. Son yıllarda da bunu en iyi şekilde yapıyor. Ama bu günkü faaliyetin şöyle bir özelliği var; ülkenin sorunu olan bir sosyal problemde aktif rol alarak o sosyal problemin çözülmesinde pay sahibi oluyorlar. Onlar için de güzel bir eğitim" dedi.