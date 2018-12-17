Gençler Aileleriyle Kan Bağışında Bulundu

Malatya
'da, "Gençler Aileleri ile Kan Bağışlamada Buluşuyor" etkinliği kapsamında gençler aileleriyle Türk Kızılayı
'na kan bağışında bulundu.
Malatya Gençlik Federasyonu ve Türk Kızılayı Malatya Şubesi tarafından eski belediye meydanında "Gençler Aileleri ile Kan Bağışlamada Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.
Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz
, Türk Kızılayı Malatya Şubesi ile "Gençler Aileleri ile Kan Bağışlamada Buluşuyor" etkinliği düzenlediklerini belirtti.
Etkinlik kapsamında gençlerin aileleriyle kan bağışında bulunduğunu anlatan Yavuz, "Malatya Gençlik Federasyonu olarak, kan bağışı yaşı uygun olmayan gençler sahada kan topladı ve etkinliğimize faydalı oldu. Malatya Gençlik Federasyonu olarak gençlerin kan verme duygusunu yaşamak ve yaşatmak için etkinlik düzenledik. Etkinliğimize destek veren Türk Kızılayı Güney Batı Anadolu
Kan Merkezi Müdürü Dr. Osman Özgül, Türk Kızılayı Malatya Kan Merkezi Müdürü Dr. Hakan Yılmaz'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Yavuz, federasyon olarak farklı zamanlarda sosyal sorumluluk kapsamında gençlerle çeşitli etkinlikler düzenlediklerini hatırlattı.
Ramazan Yavuz,Türk Kızılayı,Malatya
Kaynak: AA