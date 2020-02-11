Haberler » Spor » Gençler Atatürk için yürüdü - Spor

Gençler Atatürk için yürüdü

Aydın'da öğrenim gören üniversiteli gençler Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 96'ncı yıldönümünde Atatürk için yürüdü.

11.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:29Gençler Atatürk için yürüdü
'da öğrenim gören üniversiteli gençler Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'ye gelişinin 96'ncı yıldönümünde Atatürk için yürüdü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik düzenlenen "ÜniTrekking" etkinlikleri kapsamında yapılan yürüyüşte gençler Latmos Dağı'na çıktı. Çörlen Asarı ve Bağarcık kalelerine çıkan gençler Latmos'taki kaya resimleriyle ilgili de bilgi aldı. Yaklaşık 7 saat süren yürüyüşle 10 kilometreye yakın yürüyen gençler Latmos'ta Atatürk pankartı açtı.

Latmos'un eşsiz güzelliğinde yapılan yürüyüşte Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin rehberleri ve eğitmenleri tarafından gençlere rotadaki tarihi ve doğal yapılarla ilgili bilgi de verildi. Üniversite gençlerine yönelik düzenlenen yürüyüşler önümüzdeki haftalarda da devam edecek.

Amaçlarının Aydın'a üniversite eğitimi için gelen gençlere Aydın'ın doğal ve tarihi güzelliklerini görmelerini sağlamak olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise her fırsatta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaya devam edeceklerini ifade etti. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Aydın, Söke, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
09:54  Özgecan Aslan kimdir? Özgecan Aslan nasıl öldü?
09:05  Gökçen Paprika kimdir? Gökçen Paprika kaç yaşında, nereli?
11.02.2020 12:58:52