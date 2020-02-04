Gençler Belediye fikirlerinizi bekleniyor

Her defasında gençlerin, kültürel, ekonomik ve Kırıkkale 'nin gelişimine katkı sağlamasına önem verdiğini gösteren Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın teşvikleri ile hayata geçirilen "Gençler Yönetiyor" proje yarışması kapsamında gençlerin hazırladıkları projeler Kırıkkale Belediyesi hizmet binası girişinde kurulan özel masada kabul ediliyor. Kentte görülen problemler ve çözüm önerileri, sosyal bilimler, eğitim bilimleri, kentleşme ve bilişim alanları gibi kategorilerden oluşa bilecek projelerin son teslim tarihi 1 Mart 2020.

GENÇLERİN PROJELERİNE SINIRLANDIRMA YOK

?Gençleri dar bir alanda değil de geniş bir alanda projelerini hazırlamalarını isteyen Kırıkkale Belediyesi, proje konu başlıklarında gençlere oldukça geniş bir yelpaze sunuyor. Ana kategoride, kentte görülen problemlere üretecekleri çözüm önerilerini hayata geçirecekleri projelerin yanı sıra, kentleşme, sosyal, eğitim ve bilişim projelerini de gençler sunabilecekler. Katılımcıların yaş aralığının ise 16-30 arası olması gerekiyor.

PROJELER ÖDÜLLENDİRİLECEK

Belirlenen alanlarda gençler tarafından hazırlanacak projeler, alanlarında uzman komisyon üyeleri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda iki alanda ilk üç proje belirlenecek. Genel derecelendirmede birinci olacak proje sahibine 10 bin TL, ikinci olacak proje sahibine 5 bin TL, üçüncü olacak projeye ise 3 bin TL ödül verilecek. Alan derecelemede ise birinci olacak projeye 5 bin TL, ikinci olacak projeye 3 bin TL, üçüncü olacak projeye ise 2 bin TL ödül verilecek. Gençlerin sorunların çözüm üretilmesine yönelik fikirleri, farkındalık oluşturacak proje fikirlerinin yarışacağı projenin ödülleri ise 31 Mart 2020 tarihinde sahiplerine ulaşacak.