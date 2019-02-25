25 Şubat 2019, 14:05
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Gençler Bu Festivalde Fikirleri İle Yarışacak

Gençler Bu Festivalde Fikirleri İle Yarışacak

Üsküdar Üniversitesi'nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle liselere yönelik gerçekleştirdiği Bilim ve Fikir Festivali, bu yıl 6'ıncı kez düzenlenecek.

Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen ve Teknoloji Bilimleri olmak üzere üç kategoride düzenlenen festivale başvurular, 4 Mart 2019 Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

Üsküdar Üniversitesi'nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 18-19 Nisan 2019 tarihlerinde liselere yönelik gerçekleştireceği 6. Bilim ve Fikir Festivali, gençleri gözlemlemeye, düşünmeye, araştırmaya ve proje üretmeye yönlendirmeyi amaçlıyor.

Başvuru tarihi 4 Mart'a uzatıldı

Üsküdar Üniversitesi Bilim ve Fikir Festivali'ne bu yıl Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen ve Teknoloji Bilimleri olmak üzere üç kategoride başvuru kabul edilecek. Festival için başvuru tarihi 4 Mart 2019 tarihine kadar uzatıldı. Festivale katılmak isteyen öğrenciler, 4 Mart 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek.

İcat çıkaracak beyinler aranıyor

Bu yıl da yine dereceye girenler ödüllendirilecek. Her üç kategoride ilk üç dereceye gireceklerden; birinci olanlara 6 bin lira, ikinci olanlara 4 bin lira ve üçüncü olanlara 2 bin lira ödül takdim edilecek. 4 -14 arası dereceye girenlere ise 500 lira ödül verilecek. Proje danışman öğretmenleri dereceye giren proje ödülünün yarısını alacak.

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Kaynak: Bültenler