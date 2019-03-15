Gençler Bu Programda Zirveyle Tanışacak

Erzurum
'da gerçekleştirilecek olan Gençlerle Adım Adım Zirveye programı vatandaşlarda heyecan uyandırdı. Özellikle genç katılımcıların beklendiği programda yazar ve gelişimci isimleri büyük farklılık oluşturuyor.
20 Mart tarihinde Necip Fazıl Kısakürek
Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) ortaklığıyla organize edilen Gençler Adım Adım Zirveye programı gençlerin yoğun katılımıyla fark yaratmayı hedefliyor. Yazar Hayati İnanç'ın ve kişisel gelişimci Bekir Develi
'nin katkı sunacağı programda gençlerin neler yapması gerektiği üzerine değerlendirmelerde bulunulacak. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın işaret ettiği gençlik üzerine söyleşiler olacak.
Programa ücretsiz ulaşım imkanı
20 Mart Çarşamba
günü saat 19.30 da gençlerle buluşacak olan yazar ve kişisel gelişim uzmanları Palandöken
ilçesinde bulunan Necip Fazıl
Kısakürek Kültür Merkezinde sıcak ortam oluşturması planlanıyor. Kültür merkezine ulaşmak isteyen Atatürk Üniversitesi
öğrencileri için de programın başlamasına bir saat kala YURTKUR önünden ücretsiz araç imkanı sunuluyor. - ERZURUM
Güncel
Kaynak: İHA