Gençler, Bu Proje Sayesinde Sporla Buluşuyor

Ordulu gençler, "Gençlik Merkezim Yollarda" projesi kapsamında sportif faaliyetlerle buluşma imkanı buluyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen projenin açılış töreni, Bayadı İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirildi.
Vali Yardımcısı Adem Öztürk, burada yaptığı konuşmada, çocuklara ve gençlerin geleceği için çalışmaların önemli olduğunu söyledi.
Gençlerin en iyi şekilde yetişmesi için çaba gösterdiklerini belirten Öztürk, "Bu doğrultuda da projenin açılışı için bir araya geldik. Öğretirken eğlenerek, spor yaparak öğrenmenin bu yaşlarda çok önemli olduğunu biliyoruz. Bazı alışkanlıkların bu yaşlarda kazanıldığını ve kalıcı olduğunu da biliyoruz. Bu amaçla ilimizdeki tüm okullarımızı tarayarak sizlerin yeteneklerini keşfetmeye çalışıyoruz." dedi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç
ise İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle düzenlenen projeyle gençlerle bir araya geldiklerini anlattı.
"Gençlik Merkezim Yollarda" projesiyle 9 ay boyunca kentteki tüm gençlere ulaşmayı amaçladıklarını aktaran Genç, "Her gün ekiplerimiz köy köy, okul okul gezecekler. Özellikle Gençlik Merkezimize gelemeyen gençlerimizin ayağına bu hizmetleri götürmeyi hedefliyoruz. Spor aktiviteleri ve spor kültürünü yaygınlaştırmak, gençlerimize aşılamayı amaçlıyoruz. İnşallah bu projeyle birlikte birçok yavrumuz spora ilk adımlarını atmış olacak." diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş da çocukların eğlenmesini, sporu tanımasını ve yeteneklerinin de farkına vararak o alanda kendilerini yetiştirmelerini istediklerini kaydetti.
Genç, kentte yapılan spor, eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerine desteklerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından öğrenciler, spor faaliyetlerine katıldı.
Proje kapsamında gençler, okçuluk, şişme langırt oyunu, sumo güreşi, dart, badminton, satranç, matrak, halk oyunları, topaç, balon patlatma, sandalye kapmaca, halat çekme yarışı gibi etkinliklerle buluştu.
Genç, Spor
Kaynak: AA