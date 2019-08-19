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"Gençler bu projelerin tam merkezinde"

Şirketlerin pazarlama iletişimlerini şekillendirmek üzere 2015 yılında kurulan Funia Event başarılı girişimcilik projelerine imza atmaya aday genç ve dinamik bir firma.

19.08.2019 19:13

Geleneksel pazarlama aktivitelerinin dışında her hedef kitle için ayrı ve süreli projeler geliştiren şirket kurucusu Erhan Bacaksız iddialı girişimcilik projeleriyle gençlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

"HAYAL EDEBİLİYORSAK GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ"

Geleneksel pazarlamanın geçmişte kaldığını, potansiyel müşterilere ulaşacak yolun daha dinamik projelerden geçtiğini kaydeden Bacaksız, hayal edilenin her zaman gerçekleştirilebilir olduğuna vurgu yapıyor.

3 PROJEYE ÖNDERLİK EDİYOR

Erhan Bacaksız, şu an için BitkiDemle, Kampüs Marka ve BuBildirim olmak üzere gençlerin faydalanabileceği 3 projeye önderlik ediyor. Bacaksız, bu projelerin gençlere 'para, tecrübe ve çevre' kazandıracağını kaydetti.

"GENÇLER BU PROJELERİN TAM MERKEZİNDE"

Funia Event kurucusu Erhan Bacaksız "Gençler bu projelerin tam merkezinde. Grafiklere bakarak konuşacak olursak Türkiye'de genç işsizlik oranı sürekli artıyor. 2015 yılında yüzde 18,6 iken 4 yılda 4,7 puan artışla % 23,3 oldu. Hedefimiz bunun önüne geçmek. Genç arkadaşlarımız daha üniversite okurken ekonomik anlamda özgürleşmiş ve her ne iş yaparlarsa yapsınlar nasıl yapacaklarını biliyor olacaklar" ifadelerini kullandı.


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