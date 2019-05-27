Gençler Dart Milli Takımına seçildi

Bozüyük İdmanyurdu Spor sporcusu ve Halk Eğitim Merkezi kursiyeri Özcan Karagöz, Ankara'da yapılan Gençler Dart Milli takım seçmelerinde gösterdiği başarılı performans ile Milli Takıma seçildi.
Sporcusunu başarısından dolayı tebrik eden antrenör Özlem Torunlar "Ankara'daki seçmelerde yarışan ve yaptığı müsabakaları yenilgisiz tamamlayan yıldız sporcumuz Özcan Karagöz, 10-13 Temmuz 2019 tarihinde Ankara'da yapılacak olan Avrupa Gençler Şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi temsil edecek. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının milli formamız ile de devamını diliyorum. Emeği geçen ve bizlere inanarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
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Kaynak: İHA