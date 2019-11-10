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Gençler denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dans etti

Erasmus projesi kapsamında Samsun'a gelen Avrupalı gençler ve Samsun Anadolu Lisesi öğrencileri, denizlerdeki kirliliğine dikkat çekmek için dans etti.

10.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:06Gençler denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dans etti
projesi kapsamında 'a gelen Avrupalı gençler ve Samsun Anadolu Lisesi öğrencileri, denizlerdeki kirliliğine dikkat çekmek için dans etti.
Samsun Anadolu Lisesinin ortağı olduğu Erasmus Plus Projesi "Young Entrepreneurs Sustaining the Earth (YES: The Earth)" kapsamında İtalya, Hırvatistan, Romanya, Letonya ve 'dan gelen 20 lise öğrencisi, Türk öğrencilerle birlikte, proje kapsamında sürdürülebilirlik, girişimcilik ve STEAM eğitimlerinin yanı sıra modern dans eğitimlerini tamamladı.
Bir hafta süren eğitimlerde Kızılırmak Deltası'nda, Bafra Sürmeli köyünde proje amaçları doğrultusunda doğada öğrenme aktivitelerine katılan öğrenciler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Baytut'la marin ekosistemleri üzerine deniz kıyısında çalışmalar yaptı, Çevre Mühendisi Prof. Dr. Yüksel Ardalı rehberliğinde "akuaponik" bir bahçe kurarak sistemin dinamiklerini öğrendi.
Doç. Dr. Baytut ile Karadeniz'den bilimsel veri toplamak amacıyla Samsunum 1 gemisiyle Karadeniz'e açılan gençler daha sonra bir alışveriş merkezinde, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için plastik atıklardan oluşturdukları dalga formundaki panonun önünde modern dans gösterisi sundu.
Daha sonra gençler, belirlenen alanda 50 fidanı toprakla buluşturdu.
Proje sorumlusu İngilizce öğretmeni Aybanu Tandoğan, yaptığı açıklamada, her bir öğrencininin kendisine fırsat verildiğinde güzel işler ortaya koyabildiğini, Erasmus + projelerinin de bu konuda mükemmel fırsatlar sunduğunu belirtti.

Anadolu Lisesi, Yunanistan, Erasmus, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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