Gençler "Dijital Türkiye" için yarışıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Dijital Türkiye 'de (e-Devlet Kapısı) herkesin fikrini duymak istediklerini, uygulamanın kullanılmadığı bölgelerde fikir maratonları düzenleyeceklerini söyledi."Dijital Türkiye Fikir Maratonu", Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç ve Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen'in katılımıyla İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde başladı.Koç, buradaki konuşmasında, söz konusu maratonun ilk olduğunu ve devamının geleceğini ifade etti. Kamu kurumları tarafından sunulan hizmetlere internet ortamında ulaşılmasını sağlayan Dijital Türkiye'de herkesin fikrini duymak istediklerinin altını çizen Koç, "Bugün biz varız, gelecekte sizler burada oturacaksınız. Buraları sizler daha ileri götüreceksiniz. Bundan dolayı sizlerin her türlü fikrine açığız. Bu maraton bir ilk, bundan sonra akademisyenlerle, kamuyla, özellikle Dijital Türkiye'nin kullanılmadığı bölgelere gidip orada vatandaşlarımızla gerçekleştireceğiz." diye konuştu.Teknolojiyi üreten Türkiye hedefiKoç, amaçlarının herkesin, her zaman, her yerde Dijital Türkiye'yi kullanabilmesi olduğunu vurguladı.Gençlerin fikirlerini, yaratıcılık, sosyal etki ve uygulanabilirlik gibi üç ana başlıkta değerlendireceklerini aktaran Koç, hedeflerinin dereceye giren projeleri hayata geçirmek olduğunu söyledi.Koç, "Dijital Türkiye'yi bol bol kullanın, teknolojiyi tüketen değil üreten bir Türkiye olmak için çok çalışmamız gerekiyor." dedi.500'ü aşkın öğrenci yarışıyorCumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin himayesinde Türksat AŞ tarafından düzenlenen "Dijital Türkiye Fikir Maratonu"nda, 169 takımda toplamda 584 üniversite öğrencisi yarışıyor.Maratonu birinci bitiren takıma 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek. Söz konusu maratonla, e-Devlet ve e-Dönüşüm konularında uygulanabilir, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı fikirlerin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tasarlanmasını sağlayacak proje önerilerinin sunulması amaçlanıyor.