Kaynak: İHA

Gençlere spor alışkanlığı kazandırmak ve sosyal aktivite yapmalarını sağlayarak gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından satranç turnuvası düzenledi.Gençlere spor alışkanlığı kazandırmak ve sosyal aktivite yapmalarını sağlayarak gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde okul sporları Satranç Şampiyonası düzenlendi. Çekişmeli müsabakalara sahne olan şampiyonada gençler doğru hamlede buluştu. 4 ayrı branşta başlatılan okullar arası spor ligleri oldukça zevkli geçen masa tenisi turnuvasının ardından Satranç Turnuvası coşkuyla sona erdi. Ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Cintimar, Kocaeli Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut, Büyükşehir Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan turnuvaya 237 okuldan toplam 167 sporcu katıldı. Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorisinde yapılan turnuvada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 4 gün süren Masa Tenisi Şampiyonası'nda kıyasıya maçlar yaşandı. 1167 sporcudan oluşan okul takımları Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorisinde yarıştı. 4 Kategoride 32 okul dereceye girdi. Turnuvanın sonunda minikler kategorisi kızlar takımında Kocaeli Öğretmenler İlkokulu 1., Özel Gebze Final İlkokulu 2., Özel Atafen İlkokulu 3., Özel Körfezim İlkokulu 4. Oldu. Kızlar kategorisinde ise Donanma İlkokulu 1., Hisareyn İlkokulu 2., Yuvacık Aydınkent İlkokulu 3., Çenesuyu İlkokulu 4. olduKüçükler kategorisi kızlar takımında Özel Kocaeli Bilnet Ortaokulu 1., Özel Atafen Ortaokulu 2., Alparslan Ortaokulu 3., Atatürk Ortaokulu 4. oldu. Erkekler takımında ise Özel Atafen Ortaokulu 1., Güzeltepe Ortaokulu 2., Özel Kocaeli Güneş Ortaokulu 3., Gölcük Ortaokulu 4. oldu. Yıldızlar kategorisi kızlar takımında Özel Körfezim Ortaokulu 1., Dumlupınar Ortaokulu 2., Edebali Ortaokulu 3., Özel Seymen Ortaokulu 4. oldu. Erkekler takımında ise Özel Atafen Ortaokulu 1., Hisareyn Ortaokulu 2., Edebali Ortaokulu 3., Atatürk Ortaokulu 4. oldu. Gençler kategorisi erkekler takımında Körfez Fen Lisesi 1., Özel Enka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2., Muammer Dereli Fen Lisesi 3., Gölcük Fen Lisesi 4. oldu. Kızlar takımında Şehit Özcan Kan Fen Lisesi 1., Muammer Dereli Fen Lisesi 2., Dilovası Yahya Kaptan Anadolu Lisesi 3., Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4. oldu. Dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyanın yanı sıra 1. olan öğrencilere eşofman takımı, 2. olan öğrencilere spor ayakkabı, 3 ve 4. olanlara tişört hediye edildi. - KOCAELİ