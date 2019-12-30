Gençler farkındalık için Görme Engelliler ile halı sahada buluştu

Gençlik Merkezi gönüllülerinin göz bandı takarak futbol oynadığı maçta, gönüllüler Eskişehir Görme Engelliler Spora 3-0 mağlup oldu.

Gençler için düzenlediği birçok etkinlik ile büyük ilgi gören Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, farkındalık amacıyla da çeşitli sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler geliştirmeye devam ediyor. Son olarak düzenlenen halı saha maçında Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü oyuncuları ile bir araya gelen Gençlik Merkezi gönüllüleri, taktıkları göz bantları ile görme engelli sporcular ile mücadele ettiler. Göz bandı takıldıktan sonra içinde zil bulunan futbol topunun nerede olduğunu sadece dinleyerek bulup, takım yönlendiricisinin komutlarına göre top sürmeye çalışan gençler, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Gençlik Merkezi gönüllüleri bu maçın yenildikleri en güzel ve en anlamlı maç olduğunu, herkesin yaşayamayacağı bir deneyimi yaşadıkları için mutlu olduklarını ifade ederken "Toplumda bizlerle aynı yolu yürüyen, aynı toplu taşıma araçlarını kullanan görme engellilerin neler yaşadığını, neler hissettiğini böyle bir maç ile daha iyi anladık. Yenildiğimiz en güzel ve en anlamlı maçtı bizler için. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak her türlü desteği vermek için Gençlik Merkezi gönüllüleri olarak hazırız" diyerek kendilerini Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları ile bir araya getiren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.