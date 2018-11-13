Gençler, Galatasaray Lisesi'nden İlham Alıyor

Galatasaray Lisesi'nin kuruluşunun 150. yılı kapsamında düzenlenen "Mektep Meydan Galatasaray" sergisinden ilhamla hazırlanan atölyelerde katılımcılar, Galatasaray Lisesi'nin yeri, işlevi, tarihi ve mekânıyla ilişkilenen güncel yapıtları inceliyor, ardından kendi yaratıcı tasarımlarını ortaya koyuyor.

Sezonu, "Mektep Meydan Galatasaray" sergisinden yola çıkılarak oluşturulan atölyelerle açan Pera Öğrenme, bu programla +18 yaş gruplarına Unutma, Yaz Deftere: Baskı Atölyesi; Analog Fotoğraf Atölyesi, +60 yaş gruplarına Linol Baskı Atölyesi: Anılar Bahçesi atölyelerini sunuyor. Sergi turu ile başlayan atölyelerde katılımcılar, sanatçılar ve eserleri hakkında bilgi edinerek kendi tasarımları için ilham alıyor, ardından üretimlerini gerçekleştiriyor.

+18 ve +60 yaş grupları sanatçılarla birlikte tasarlıyor!

18 yaş ve üzeri katılımcılara yönelik hazırlanan Unutma, Yaz Deftere: Baskı Atölyesi, sanatçı Hera Büyüktaşcıyan eşliğinde gerçekleşiyor. Atölyede katılımcılar, unutmak istemedikleri bir an, bir görüntü veya bir hayalden yola çıkarak kendi zihinsel defterini yaratıyor, baskı tekniği kullanarak defterlerinin kapağını tasarlıyor. Pera Öğrenme Programları ve Lomography Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen Analog Fotoğraf Atölyesi'nde ise katılımcılar, sanatçı Hasan Deniz'in yerleştirmesinden esinlenerek analog fotoğraf üzerine konuşuyor, örnek çekimler yapıyor.

60 yaş ve üzeri katılımcılara yönelik gerçekleştirilen Linol Baskı Atölyesi: Anılar Bahçesi başlıklı atölye, sanatçı Hera Büyüktaşçıyan'ın "Gül Bahçesinin Ardı" isimli yerleştirmesinden ilham alıyor. Katılımcılar, defterlerden kurgulanan bu yerleştirme ve okul anıları hakkında konuşuyor, defter kapaklarını yaprak, bitki, çiçek motifli linol tabakalar ile baskı yaparak yeniden tasarlıyor.

Pera Müzesi'nde görülebilecek "Mektep Meydan Galatasaray" sergisi, binanın köklü geçmişine ve okul vasfına referansla isim bulurken, Türkiye'nin sosyopolitik belleğine yerleşmiş kamusal alanlardan biri olan Galatasaray Meydanı ile ilişkisine de atıfta bulunuyor. Çoğu sergiye özel ve yeni üretilen resim, heykel, yerleştirme, fotoğraf, video, ses ve performans gibi farklı mecralardan yapıtları bir araya getiren serginin küratörlüğünü Çelenk Bafra üstleniyor. Sergide Ali Kazma, Antonio Cosentino, Barış Göktürk, biriken (Melis Tezkan, Okan Urun), Burak Delier, Cemal Emden, Elvan Alpay, Hasan Deniz, Hera Büyüktaşçıyan, Vahit Tuna'nın çalışmaları yer alıyor.