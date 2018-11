Gençler Gönüllü Eğitmenlerinin Öğretmenler Günü'nü Kutladı

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:34



Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programına Türkiye 'den katılan 4 bin 500 genç, kendilerine gönüllü olarak mentörlük yapan 400 öğretmen ve eğitmenin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.Akfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, Akfen Holding'in desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV) temsili altında The Duke of Edinburgh's International Award-Türkiye Ulusal Otoritesi tarafından yürütülen Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı Türkiye'de kapsamını hızla genişletiyor.Gönüllü hizmet, fiziksel gelişim, beceri geliştirme ile macera ve keşif yolculuğu bölümleriyle gençlere bireysel gelişim fırsatı sunan programda, 2003 yılından bu yana Türkiye'deki katılımcı sayısı 15 bini genci geçti. Şu anda gönüllü olarak görev yapan öğretmen ve eğitmen sayısı ise 400'e ulaştı.Okul içi eğitim kadar okul dışı eğitimin de önemini bilerek Ödül Programı'na katılan 4 bin 500 genç, kendilerine gönüllü olarak mentörlük yapan 400'den fazla öğretmen ve eğitmenin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na bağlı (UNİCEF) U-Report tarafından geçen eylül ayında 80'in üzerinde ülkede 13-25 yaş arasındaki bireylerin katıldığı ankette gençlerin 3'te 2'sinin önemli becerilerini, okul dışı aktiviteler aracılığıyla elde ettikleri ortaya çıktı. Bu da Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı gibi programları öne çıkarttı.Anket sonuçlarından hareketle Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı tarafından gençlerin gelecekte başarılı olmaları için, okul dışı eğitimin önemini vurgulamaya yönelik olarak, uluslararası #worldready/#hayatahazır kampanyasının tanıtımı yapıldı.Şu an 105 Ödül Birimi ile yürütülen Ödül Programı, okuldaki eğitimi tamamlayıcı bir niteliğe sahip olup, gençlerin zorluklarla baş edebilme, ekip çalışmasına yatkınlık, özgüvenli olma ve liderlik özelliklerini geliştirerek "#hayatahazır" olmalarını sağlıyor.Okul içi ve okul dışı eğitimebüyük destek veriyorÖdül Programındaki Gümüş Kategoriyi 42 yıl önce lisedeyken tamamladığını anlatan İngiltere 'nin Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, "Farklı bölümlerdeki faaliyetleri tamamlarken hala nasıl keyif aldığımı hatırlıyorum. İlk yardım eğitimi dersleri almak, rugby oynamak, mahalledeki yoksullara yardım etmek ve Wight Adası'nı baştan başa yürümek. Ödüle hazırlanmak, olgunlaşmaya ve '#hayatahazır'lanmaya atılan önemli bir adımdı" ifadelerini kullandı.Programın Türkiye'ye getirilmesini destekleyen Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ise, "Türkiye'de bugün Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı gönüllüsü olan 400 öğretmen ve eğitmen sayesinde gençler, eğitim alanında son dönemde yapılan çalışmalara yansıma olabilecek şekilde gerek okullarında, gerekse okul dışı eğitimde akademik ve profesyonel anlayışa sahip oluyorlar. Tüm öğretmenlerimiz gibi gençleri gönüllü olarak hayata hazırlayan ve hayallerimizi gerçekleştiren eğitmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.