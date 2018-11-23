Gençler Görele İçin Çalışacak

Görele
Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle uygulamaya konulacak Gençler Görele İçin Çalıyor Projesi tanıtıldı.
Gençler Görele İçin Çalıyor Projesinini tanıtım toplantısı, Görele Gençlik Merkezinde yapıldı.
Proje Koordinatörü Soner Dikici, yaptığı sunumda, projeyle gençlerin evrensel hayata katılmalarının sağlanması, milli, manevi ve kültürel değerlerin ön plana çıkarılmasının amaçlandığını söyledi.
Görele Belediye Başkanı Tolga Erener
ise projenin hayırlı olmasını dileyerek, şöyle konuştu:
"Göreleli genç kardeşlerimiz yaşadıkları yere değer katmaya çalışıyorlar. Üniversiteli gençler üretmeye çalışıyorlar. Bizler de Görele Belediyesi olarak her daim gençlerin yanında olduk ve olacağız. Gençlerin yaptığı bu projeyi de destekleyeceğiz. Görele Kemençesi, Görele Dondurması, Mendirek Çay Bahçesi ve tarihi kültürel mekanlar gençlerin bakış açısıyla farklı bir şekilde gün yüzüne çıkacaktır."
Tanıtım toplantısına Görele Kaymakamı Turan Ermiş
ve Gençlik Merkezi Müdürü Gökhan Özarslan da katıldı.
Görele