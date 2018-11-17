Gençler Halter Türkiye Şampiyonası Simav'da Yapılacak

2019 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları '17-18 yaş Gençler A (K-E) Türkiye
Halter Şampiyonası'nın, 22-23-24 Şubat 2018 tarihlerinde Kütahya
'nın Simav
ilçesinde yapılacağı açıklandı.
Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz
" 17 -18 Mart 2018 tarihlerinde Simav'da yapılan Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonasından yüzümüzün akıyla çıkmanın ödülü olarak, şimdi de Gençler Halter Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.(MEİ-EFE) - KÜTAHYA
Kütahya,Simav,Türkiye
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:21