- Gençler huzurla kamp yaptı

- Gençler huzurla kamp yaptıDevletin sağladığı huzur gençlere kamp yaptırdı

MARDİN - Mardin Bağok Dağı eteklerindeki Midyat-Nusaybin arasında bulunan Beyazsu 3 yıl boyunca süren güvenlik operasyonları ile bölgede sağlanan huzur ile gençlerin gözde mekanı oldu. Huzur ve güvenliğin sağlandığı Beyazsu'da Türkiye Gençlik Vakfı Midyat üyesi gençler ilk kez çadır kurarak kamp yaptı. Yıllarca çukur ve hendekler yüzünden kapılarını turizme kapatan ve İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen güvenlik operasyonları ile huzurun hakim olduğu bölgede TÜGVA Midyat gençliği ilk kez Bağok Dağı eteklerinde bulunan Beyazsu'da çadır kurarak uzun bir aradan sonra bir ilke imza attı. Gençler kurdukları çadırlarda birlikte yaşama kültürünü, yardımlaşma dayanışma ve balık tutma, kitap okuma, çevre temizliği etkinliklerinde bulundu.TÜGVA Midyat Temsilcisi Zeki Çiçek, ilçede güvenlik güçlerinin sağladığı huzur ortamı ile birlikte gençlerin ilklere imza attıklarını ifade etti. Bağok Dağı eteklerinde Midyat Nusaybin arasında bulunan doğal akarsuda uzun yıllardan sonra ilk defa kamp kurulduğunu belirten Çiçek, "Bölgede gençler huzur içince bir çok başarılı çalışmaya imza atıyor. Bir hafta boyunca gençlerimiz kamp yaptı. Ortak yaşam alanlarını paylaşma, birlikte etkili vakit geçirme, kitap okuma, çevre temizliği, balık tutma satranç gibi bir çok etkinlikte bulundu. Gençlerimiz açısından da farklı bir deneyim oldu. Bu tarz çalışmalar gençlerin ufkunu açacak projelerimizi sürdüreceğiz" dedi.Gençler etkinlikten mutlu olduklarını ifade ederek bu etkinliklerin kendilerini memnun ettiğini, kazanımların çok yüksek olduklarını söyledi.

Kaynak: İHA