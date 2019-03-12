Gençler İçin Sinema Akademisi Kuracağız"

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, gençler için sinema akademisi kuracaklarını bildirdi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türel, Antalya Şehir Tiyatroları'nın "Oyun Oyun İçinde" adlı oyununu, Manavgat, Akseki ve İbradı ilçelerinde eğitim gören lise öğrencileriyle izledi.Oyun sonunda Antalya Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür ile öğrencilerle sohbet eden Türel, soruları yanıtladı.Antalya'da Film Platosu projeleri olduğunu anlatan Türel, bu projenin içinde bir de akademi kuracaklarını kaydetti.Türel, şu ifadeleri kullandı:"Bu akademi ile gençlerimizi sinema sektörüne yetişmiş eleman olarak kazandıracağız. Dünyanın çeşitli yerlerinden Antalya'yafilm çekmeye gelen sinema prodüktörleri ve yapımcıları, eleman eksikliği hissetmeyecek. Gençlerimiz, burada iş sahibi olacak."Özgür ise etkinliğe katılan gençleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Türel ile bir araya gelip, deneyimlerinden faydalanabildikleri için şanslı nitelendirdi.