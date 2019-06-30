30.06.2019 12:11
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Gençler ilk antrenman için buluşacaklar

Gençler ilk antrenman için buluşacaklar

Muratpaşa Belediyesi'nin üniversitelerin özel yetenek sınavıyla girilen spor bilimleri fakülteleri, beden eğitimi ve spor yüksekokullarına yönelik ücretsiz hazırlık kursunda antrenmanlar pazartesi başlıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin üniversitelerin özel yetenek sınavıyla girilen spor bilimleri fakülteleri, beden eğitimi ve spor yüksekokullarına yönelik ücretsiz hazırlık kursunda antrenmanlar pazartesi başlıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin üniversitelerin spor bilimleri fakülteleri, beden eğitimi ve spor yüksekokullarının özel yetenek sınavları için "Hayallerinize ortak oluyoruz" sloganıyla açtığı kurslarda antrenmanlar pazartesi başlıyor. 1 ay boyunca günde çift antrenmanla devam kursta uzman eğitmenler, antrenörler öğrencileri özel yetenek sınavına hazırlayacak. Ücretsiz kurs için 20 öğrenci kayıt yaptırırdı. Pazartesi eğitmenler ve öğrenciler ilk antrenman için Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 100. Yıl Spor Tesisleri tartan pistinde buluşacak. Yaklaşık 3 saat boyunca kondisyon, sürat ve çabukluk antrenmanları yapılacak. Öğleden sonra ise antrenmanlar Muratpaşa Belediyesi'nin Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda devam edecek. Hafta içi her gün aynı tempoyla devam edecek kurs, Ağustos ayında özel yetenek sınavlarının başlamasıyla birlikte sona erecek. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Antalya , Muratpaşa , Güncel

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