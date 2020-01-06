Haberler » Güncel » Gençler karın keyfini 'kartopu' oynayarak çıkardı - Haber

Gençler karın keyfini "kartopu" oynayarak çıkardı

Kütahya'da, kar yağmasını fırsat bilen ve sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen çoğunluğu gençlerden oluşan grup, kartopu oynadı.

06.01.2020 23:09 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:11
'da, kar yağmasını fırsat bilen ve sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen çoğunluğu gençlerden oluşan grup, kartopu oynadı.
Sosyal paylaşım sitelerinden "kartopu savaşı" çağrısına uyan grup, Zafer Meydanı'nda toplandı. Gençler kendi aralarında gruplara ayrılarak kartopu oynadı.
Arkadaşlarıyla kartopu oynayan gençlerden Görkem Karapcin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışını kutlamak için arkadaşlarıyla bir araya geldiğini söyledi.
Kar yağışının bu yıl geciktiğini dile getiren Karapcin, "Bugün kar yağdığı için çok mutluyum. Arkadaşlarımızla sosyal medya gruplarımızdan yapılan duyurularla bir araya geldik. Kartopu oynayıp eğleniyoruz." dedi.
Gençlerden Emirhan Celep ise kar nedeniyle okulların tatil edildiğini öğrenince arkadaşlarıyla sokağa çıkarak kartopu oynadığını ve eğlendiğini belirtti.
Bazı vatandaşlar kar yağışıyla oluşan güzel manzaralar önünde fotoğraf çektirirken bazıları da kardan adam yaparak karın keyfini çıkardı.
Gençler karın keyfini

Kütahya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:32   Ankara Valisi Şahin'den 'tatil' açıklaması - Haber
23:32   FETHİYE'DE BATAN TEKNEDE 8 GÖÇMENİN ÖLMESİ; ÇETE LİDERİ YAKALANDI - Haber
23:30   Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (6) - Haber
23:30   Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu - Haber
23:25   Şişli ve Kağıthane'de 3 binanın çatısı uçtu - Haber
22:45   Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Haber
21:56   ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi - Haber
21:33   94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı - Haber
21:08   AB dışişleri bakanları İran-ABD gerginliği gündemiyle olağanüstü toplanacak - Haber
20:42   John Bolton, Senato'daki azil oturumunda ifade vermeye hazır - Haber
6.01.2020 23:37:00