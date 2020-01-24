Haberler » Güncel » Gençler Kefken Kış Kampı'na uğurlandı - Haber

Gençler Kefken Kış Kampı'na uğurlandı

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 151 lise öğrencisini kış kampı yapacağı Kefken'e uğurladı.

24.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:16Gençler Kefken Kış Kampı'na uğurlandı

4 günlük kampta aktivitelere katılacak olan öğrenciler hem yararlı hem de keyifli zaman geçirecek.

Belediyesi'nin Gençlik ve Bakanlığı'yla yaptığı protokol çerçevesinde gençlerin hizmetine sunduğu Kefken Gençlik Kampı, kapılarını gençlere açtı. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi tarafından öğrencilerin tatillerini dolu dolu geçireceği "Kardeşlik Kış Kampı" düzenlendi. Kampa katılacak 151 öğrenci, Bağcılar Belediyesi bahçesinde gerçekleşen törenle Kefken Kampı'na uğurlandı.

Zamanınızı iyi değerlendirin

Spordan sanata kadar her türlü aktivitenin kamp alanında olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Orada geçireceğiniz birkaç gün size çok şey kazandıracak. Zamanınızı iyi değerlendirin. Stres ve yorgunluğunuzu atarken arkadaşlık bağlarınızı da güçlendirin. Size iyi tatiller diliyorum" dedi. Uğurlama törenine çocukların aileleri de katıldı.

Gençler deniz kenarında ormanlık alanda 4 günlük kampta, modern ve donanımlı tesislerde 5 yıldızlı lüks otellerin konforunda tatil yapacak.


Bağcılar Belediyesi, Lokman Çağırıcı, Bağcılar, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32  Türkiye diyanet vakfı, idlib'de 'iyilik konutları' inşa edecek
12:32  Çin'de yeni yıla 'virüs' uyarısı
12:32  Avukatlık bürosundaki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
12:32  Ankara avukatlık bürosundaki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı-arşiv
12:32  Çanakkale ezine'de şüpheli ölüm cinayet çıktı 7 gözaltı
24.01.2020 12:42:25