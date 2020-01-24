Gençler Kefken Kış Kampı'na uğurlandı

4 günlük kampta aktivitelere katılacak olan öğrenciler hem yararlı hem de keyifli zaman geçirecek.

Bağcılar Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla yaptığı protokol çerçevesinde gençlerin hizmetine sunduğu Kefken Gençlik Kampı, kapılarını gençlere açtı. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi tarafından öğrencilerin tatillerini dolu dolu geçireceği "Kardeşlik Kış Kampı" düzenlendi. Kampa katılacak 151 öğrenci, Bağcılar Belediyesi bahçesinde gerçekleşen törenle Kefken Kampı'na uğurlandı.

Zamanınızı iyi değerlendirin

Spordan sanata kadar her türlü aktivitenin kamp alanında olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Orada geçireceğiniz birkaç gün size çok şey kazandıracak. Zamanınızı iyi değerlendirin. Stres ve yorgunluğunuzu atarken arkadaşlık bağlarınızı da güçlendirin. Size iyi tatiller diliyorum" dedi. Uğurlama törenine çocukların aileleri de katıldı.

Gençler deniz kenarında ormanlık alanda 4 günlük kampta, modern ve donanımlı tesislerde 5 yıldızlı lüks otellerin konforunda tatil yapacak.