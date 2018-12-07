Gençler Kızlar- Erkekler Basketbol İl Birinciliği

3-7 Aralık 2018 tarihleri arasında 15 Nisan Spor Salonunda oynanan müsabakalar sonucunda kızlarda Türk Telekom Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi, erkeklerde ise Spor Lisesi birinci oldu.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan, Gençler Kız-Erkek Basketbol İl birinciliği müsabakalarına 14 okuldan 130 sporcu katılım sağladı.

15 Nisan Spor Salonunda yapılan müsabakalar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Müsabakaların final maçında Spor Lisesi ile Türk Telekom Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi takımları karşılaştı. Rakibini 67'ye 60 skoru ile geçmeyi başaran Spor Lisesi şampiyon oldu.

Oynanan final Müsabakasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, okul müdürleri ve öğrenciler izledi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran ve Okul Müdürleri tarafından takdim edildi.