Gençler metroda kitap okuyarak farkındalık oluşturuyor

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:31



10 Aralık 2018 Pazartesi 14:31

Gençler metroda kitap okuyarak farkındalık oluşturuyorKitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek isteyen gençler metroda kitap okuduİSTANBUL - Okuma alışkanlığına dikkat çekmek isteyen bir grup genç, "Kitap Avcıları Yollarda" projesi kapsamında toplu taşıma araçlarına binerek kitap okuyor. Okumanın yer ve zamana bağlı olmadığı mesajını veren gençler, toplumsal farkındalık için Yenikapı- Hacıosman metrosunda kitap okuyarak yolculuk yaptı. Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 'nün kitap okuma konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak, okumanın yer ve zaman unsurlarına bağlı olmaksızın her yerde yapılabileceğini vurgulamak üzere düzenlemiş olduğu "Kitap Avcıları Yollarda" projesi kapsamında Yenikapı-Hacıosman metrosunda kitap okudu. Vatandaşların da dikkatini çeken gençlerin kimisi oturarak, kimisi ayakta kitap okudu. Kitap okuyan gençlerin yanında kulaklıkla müzik dinleyen, telefonuyla meşgul olan vatandaşlar da tezat görüntüler oluşturdu. Kitap okumanın tüm Türkiye 'de yaygınlaştırılmasını istediklerini belirten grup, son durakta kitaplarını boş koltuklara bırakarak ayrıldılar. Ardından hatıra fotoğrafı çekildiler."Kitap okuyarak örnek oluyorlar"Proje ile birlikte örnek olmak istediklerini belirten Avcılar Kaymakamlığı Proje Koordinatörü Nilgün Ergüven, "Avcılar'ın gençleri ile birlikte İstanbul 'da toplu taşıma araçlarını kullanarak halkımıza örnek olmak istiyoruz. Kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak istiyoruz. Öğrencilerimiz kitap okurken hiç konuşmuyorlar. Kitap okuyarak örnek oluyorlar. Biz okuyun demiyoruz. Dedik ki örnek olalım, hiç konuşmayalım. Sadece okuyalım. Belki bir kişi üzerinde etki oluşturabiliriz. Bu amaçla bugün buradayız. Projenin yaygınlaştırılıp, tüm Türkiye'de uygulanmasını istiyoruz" dedi."Kitap Avcılarımızı her yerde görebilirsiniz"Proje hakkında bilgi veren Avcılar İlçe Milli Eğitim Proje Ekibi Üyesi Tayfun Usta, "Projemizin adı 'Kitap Avcılar'ı Yollarda'. Toplumda kitap okumayla ilgili neler yapabiliriz? İnsanlar istenilen düzeyde kitap okumuyor. Bu amaçla nasıl bir farkındalık projesi yapabiliriz diye düşünürken bu projemiz hayata geçti. Kitap Avcılarımızı her yerde görebilirsiniz. Trende, vapurda, metrobüste, otobüste ve bugün de Yenikapı-Hacıosman metrosundayız. Öğrencilerimiz kitaplarını okuyorlar ve yanlarında getirdikleri diğer kitabı ya koltuklara bırakıyorlar, ya da başka bir kişiye hediye ediyorlar" diye konuştu."Kitap, bizim kanımız"Projeyi çok güzel bulduğunu dile getiren Arzu Eren, "Çok güzel bir duygu. İnsanlar için kitap okumanın önemini bu şekilde ifade etmemiz gerçekten çok güzel. İnsanın ruh sağlığını düzenliyorlar. Ruh doygunluğumuzu sağlar. Kitap, bizim kanımız. Proje kapsamında aynı zamanda kitap da hediye ediyoruz" ifadelerini kullandı.Projede bulunmaktan mutlu olduğunu söyleyen Galen Arda Bostancı, "Bu projede bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Benim için ayrı bir mutluluk. Toplu taşımada da kitap okuyabileceklerini göstermek için böyle bir projeye başvurmuşlar. Gayet güzel bir proje" dedi.Farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayan Avcılar Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Kılıç , "Bu projedeki amacımız önce İstanbul'da, daha sonra da tüm Türkiye'de kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak. Bu amaçla İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında bir grup öğrenciyle kitap okuyoruz" şeklinde konuştu. Edebiyat Öğretmeni Arzu Bilmez, "Avcılar Anadolu Lisesi olarak 'Kitap Avcılar'ı Yollarda' projesinde olmaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Bütün illerde, ilçelerde; Türkiye'nin her bucağında bu projenin gerçekleşmesini temenni ediyorum. Çünkü kitap ruhun ilacıdır" dedi.Vatandaşlar projeyi takdir ettiProjeyi takdir ettiğini belirten vatandaş Ercan Yıldız, "Okuma bizim temel eksikliğimiz. Bu projenin topluma yaygınlaştırılması gayet güzel bir faaliyet. Ticari bir kaygı gütmeden yapılıyorsa insanların okumayla ilgili duyarlılıklarını arttırmak güzel bir şey" diye konuştu.Kitap okuyan gençleri görünce gurur duyduğunu söyleyen vatandaş Sevil Öğüt, "Metroya ilk girdiğimde karşımda bir sürü genç kitap okuyordu. Hatta Kitapların başlıklarına şöyle bir bakmaya çalıştım, çok hoşuma gitti. Çok hoş bir şey. Gençlerimizin bu kadar kitap okumaya önem vermesi gurur verici" ifadelerini kullandı.