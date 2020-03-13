Gençler otogarda el dezenfektan uygulaması yaptı
DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı oluşturulan sağlık timi, Düzce Otogarında yolculuk yapan vatandaşlara el dezenfektan uygulaması yaptı.
13.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:35
DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı oluşturulan sağlık timi, Düzce Otogarında yolculuk yapan vatandaşlara el dezenfektan uygulaması yaptı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan Üniversitelerin tatil edilmesi sonrasında Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler memleketlerine dönmeye başladı. Düzce otogarında yoğunluk oluşturan öğrenciler için Düzce Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi oluşturulan sağlık timi ile otogarda uygulama yaptı. Sağlık timindeki gençler korona virüs riskine karşı Düzce otogarında halk ve öğrencileri bilgilendirmek adına broşür dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca, el dezenfektanı uygulaması da yapan sağlık timi otogarda bulunan herkese dikkatli olunması çağrısında da bulundu. - DÜZCE
Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan Üniversitelerin tatil edilmesi sonrasında Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler memleketlerine dönmeye başladı. Düzce otogarında yoğunluk oluşturan öğrenciler için Düzce Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi oluşturulan sağlık timi ile otogarda uygulama yaptı. Sağlık timindeki gençler korona virüs riskine karşı Düzce otogarında halk ve öğrencileri bilgilendirmek adına broşür dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca, el dezenfektanı uygulaması da yapan sağlık timi otogarda bulunan herkese dikkatli olunması çağrısında da bulundu. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Etiketler : Düzce Üniversitesi, Düzce, Güncel
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