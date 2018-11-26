Gençler Parıldıyor

Süper Lig'de 2 maç, deplasmanda 5 maç sonra galibiyet sevinci yaşayan Beşiktaş 'ta genç yıldızlar göz doldurdu. Ankaragücü karşısında orta sahada Dorukhan Toköz , hücumda Güven Yalçın ve savunmda da Fatih Aksoy gelecek adına umut verdi.

Dorukhan'ın performansı ve ofansif anlamda Güven'in katkısı ciddi anlamda göze çarptı. 90 dakika oynayan Dorukhan maç boyu 6 kez top kaparken, 2 kez de hava topu mücadelesi kazandı. Atiba gibi bir tecrübeyle oynayan 22 yaşındaki futbolcu, yüzde 82'lik pas isabetine ulaştı. Dorukhan, Oğuzhan'ın golünde de asiste imza attı.