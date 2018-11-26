Gençler Parıldıyor

Süper Lig'de 2 maç, deplasmanda 5 maç sonra galibiyet sevinci yaşayan Beşiktaş
'ta genç yıldızlar göz doldurdu. Ankaragücü
karşısında orta sahada Dorukhan Toköz
, hücumda Güven Yalçın ve savunmda da Fatih
Aksoy gelecek adına umut verdi.
Dorukhan'ın performansı ve ofansif anlamda Güven'in katkısı ciddi anlamda göze çarptı. 90 dakika oynayan Dorukhan maç boyu 6 kez top kaparken, 2 kez de hava topu mücadelesi kazandı. Atiba gibi bir tecrübeyle oynayan 22 yaşındaki futbolcu, yüzde 82'lik pas isabetine ulaştı. Dorukhan, Oğuzhan'ın golünde de asiste imza attı.
Fatih,Beşiktaş
73 dakika sahada kalan Güven Yalçın, gol ve asistiyle Ljajic'ten sonra geceye damga vurdu. Forvet hattında görev alan 19 yaşındaki futbolcu, gol haricinde de 4 kez şut çekti, 1 kez hava topu kazandı. 40. dakikada da Gökhan Gönül
'ün yerine oyuna giren Fatih Aksoy da başarılı bir görüntü çizdi. 21 yaşındaki oyuncu, 50 dakika oynadığı maçta 3 kez top kazandı, yüzde 65 pas isabeti buldu ve 1 kez de hava topu kaptı.
26 Kasım 2018 Pazartesi 08:22