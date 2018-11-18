Gençler Sabah Namazında Buluştu

Malatya
İl Müftülüğü tarafından "Sabah Namazı Gençlik Buluşması" programı düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, gençlere cami alışkanlığını kazandırmak ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla düzenlenen program Necip Fazıl Kısakürek
Camisi'nde gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ardından gençlerle sabah namazı kılınıp dua edildi.
İl Müftüsü Ümit Çimen
, sabah namazı vaktinde camiyi dolduran cemaate ve gençlere teşekkür etti.
Çimen, bu haftanın Mevlid-i Nebi haftası ve Hazreti Peygamger'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olduğunu belirterek, Mevlid-i Nebi haftasının millete ve İslam alemine hayırlar getirmesini ifade etti.
Programa katılan Malatya Valisi Aydın
Baruş ise program sonrasında Necip Fazıl
Kısakürek Cami Diyanet Gençlik Merkezini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Programa, müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Necip Fazıl Kısakürek,Malatya
18 Kasım 2018 Pazar 15:04