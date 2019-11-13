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Gençler sabah namazında buluştu

Kahramanmaraş'ta Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında gençler, camide buluşup sabah namazını kıldı.

13.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:01Gençler sabah namazında buluştu
'ta Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında gençler, camide buluşup sabah namazını kıldı.

İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından 'Gençlik Rabbinin Yolunda Peygamberin İzinde' isimli program düzenlendi. Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle ilçe sınırlarında eğitim gören lise öğrencileri sabah namazını kılmak için Dulkadiroğlu Camii'ne geldi. Sabah namazının ardından gençlere çorba ikram edildi.

Dulkadiroğlu İlçe Müftüsü Davut Polat, peygamberimizin ilkelerini ve güzel ahlakını gençler arasında alışkanlık haline getirmelerini istediklerini belirterek, "Gençlerimize ne kadar çok faydalı olabilirsek o kadar mutlu olacağız" dedi.

Gençlere peygamber sevgisini aşılamak istediklerini söyleyen Dulkadiroğlu ilçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Cafer Dağ ise, "Peygamber efendimizin çevresindekileri çoğunluğu İslam dinine hizmet eden gençler oluşturmaktaydı. Bugün de gençlere İslam'ın yayılmasına hizmet edecek yaşta olan gençlerle birlikte buluştuk ve çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Doğukent Cami İmam Hatibi Fatih Balbaba da, "Camiye gelen gençlerimize çok teşekkür ediyoruz. Gençlerin Enes Bin Malik ve Musap Bin Umeyr gibi peygamber efendimize aşk ve sadakatle bağlandıklarını gördük" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

Kaynak: İHA

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