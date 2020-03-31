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Gençler sağlık çalışanları için yüz kalkanı üretiyor

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde bulunan gençler tarafından korona virüsü dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik yüz kalkanı üretiliyor.

31.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:14
Gençler sağlık çalışanları için yüz kalkanı üretiyor
Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde bulunan gençler tarafından korona virüsü dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik yüz kalkanı üretiliyor.

Adıyaman Gençlik Merkezine günlük üretimi yapılan yüz kalkanın haftada 5 bin adet üretilmesi hedefleniyor. Gençlik liderleri ve gönüllü gençler tarafından yapılan üretimleri yerinde inceleyen Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş emeği geçen herkese teşekkür etti. Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin'in biran olsun yanından ayrılmadığı gençler ise üretim yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Bizler gençlik spor il müdürlüğü olarak gençlik merkezimizde bulunan gençlerimizle beraber yüz kalkanı yapmaya karar verip gençlerimizle sosyal mesafeyi göz önünde bulundurarak kalkan yapıyoruz. İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluş çalışanlarına, özellikle sağlık çalışanlarımıza destek olmak amacıyla 3D korumalı maske (yüz kalkanı) üretimine başladık. Gençlerimizle beraber ortalama 350- 400 kalkan üretimi yapıyoruz. Günlük 350-400 tane üreterek 2 haftada bu rakamı 5 bin olarak hedefliyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarımıza, vatandaşlarımıza destek olacağız" dedi.

Daha sonra konuşan Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin ise, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'e teşekkür ederek, "Gençlik ve spor müdürlüğümüzün başlatmış olduğu çalışmayla gönüllü gençlerimizle beraber, gençlik merkezi liderlerimizle beraber kurumlarımıza, vatandaşlarımıza bir nebzede olsa bu zor süreçte yardımcı olabilir miyiz diye böyle bir çalışma başlattı bakanlığımız. Bizlerde bu noktada üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kalkan yapımında silikon sürme görevini üstlenen gençlik liderlerinden Mehmet Tepe ise, "Sağlık çalışanlarımıza bir nebzede olsa katkı sunmak amacıyla maske yapıyoruz. Gündü 350 tane yapıyoruz. İnşallah bu sayıyı artıracağız. Bu şekilde gençlik lideri ve gönüllü genç arkadaşlarımızla beraber kalkan üretiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Gençler sağlık çalışanları için yüz kalkanı üretiyor - Haberler

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