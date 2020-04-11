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Gençler, sağlık çalışanlarına siperlik maske üretti

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları için siperlik maske üretildi.

11.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:00
Gençler, sağlık çalışanlarına siperlik maske üretti
Kırklareli 'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları için siperlik maske üretildi.
Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde Gençlik Merkezi gönüllülerinin yer aldığı çalışmada, sağlık çalışanlarına koroyucu ekipman desteği verildi.
3D yazıcılar ile üretilen 1000 maske kullanıma hazır hale getirilen maskeler, Kırklareli Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Maskeler ihtiyaca göre sağlık çalışanlarına dağıtılacak.
Virüs taşıma riski olan kişilerle yakın mesafede bulunan görevlilerin, tehlikeli vücut sıvılarına maruz kalmasını önleyen siperlik maske üretimine, ihtiyaç olduğu sürece devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, Güncel
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