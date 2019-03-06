Gençler Sağlık Turizmine Kazandırılacak

Sağlık Turizmini Gençlere Aktaracağız

Genç Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Karakuş, gençlerin dinamizmi, kararlılığı ve azmi ile sağlık turizmi sektörünün istenilen seviyeye gelmesi için çalıştıklarını dile getirdi. Karakuş, "Genç Sağlık Turizmi Derneğinin ana amacı gençlerin sektörde yer almalarını sağlayarak onların enerjisinden faydalanabilmek. Bu alanı gençlerimize tanıtmak amacıyla 'Sağlık Turizmi Süreç Yönetimi' konusunda eğitim vereceğiz. Konusunda deneyimli hocaların vereceği eğitimde her türlü sorular en açık şekilde cevaplanacak. Lisans öğrencilerine özel yüzde 50 indirim uygulanacak. Bu sayede daha üniversite sıralarında sektöre fazla genç beyin kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Devlet Destekleri Üzerinde Durulacak

Sağlık turizminde devlet desteklerinin önemli olduğuna dikkat çeken Ercan Karakuş, özellikle bu konu üzerinde durulacağını söyledi. Karakuş, "Ticaret Bakanlığının bu sektörde hayati destekleri bulunuyor. Biz de gençlerimizi ve katılımcılarımızı bu konuda bilinçlendirerek sektöre yön vermek istiyoruz. Sağlık turizminde merak ettiğiniz her konu bu eğitim içerisinde mevcut olacak. Bunun dışında eğitim sırasında konuşulacak konular arasında Sağlık Turizmi Nedir? Sağlık Hukuku, Hastanelerde Sağlık Turizmi Yapılanması, Aracı Kurumlar gibi başlıklar bulunuyor. Eğitimimiz Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu koordinatörlüğünde gerçekleşecek. Katılımcılara eğitim sonunda sertifika vereceğiz. Eğitimimize katılanlara sektöre yönelik sınırsız danışmanlık vermeye devam edeceğiz. Daha ayrıntılı bilgiye gencsaglikturizmi@gmail.com adresine mail atarak ulaşabilirler" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler