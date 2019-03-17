Gençler, Şehitleri Anmak İçin Kamp Kurdu

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Gençler, şehitleri anmak için kamp kurduKÜTAHYA - Kütahya'da gençler bir araya gelerek şehitleri anmak adına çadır kampı düzenlediler. Kütahya Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikle ama milli ve manevi duyguları gençlere aşılayabilmek. Kütahya'da gençler bir araya gelerek şehitleri anmak adına çadır kampı düzenlediler. Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikle ama milli ve manevi duyguları gençlere aşılayan bilmek. Kütahya Çamlıca mevkiin de bulunan kamp merkezinde 18 Mart Şehitleri Anma günü kapsamında düzenlenen etkiliğe 2 aylık bir eğitim sürecinden sonra yaklaşık 40 öğrenci katıldı. Gençlere milli ve manevi duyguları aşılamak amacı ile 40 gencin katılı ile çadır kampı düzenlediklerini söyleyen Gençlik Merkezi lideri Sema Kipir 18 Mart tüm şehitlerimiz anma günü kapsamında çamlıca'da bir çadır kampı etkinliği düzenledik. Bura bugün 40 gencimiz katıldı. Bizimde buradaki amacımız bugünün anlam ve önemini anlatacağız, onlara burada milli ve manevi duyguları aşılamak amacı ile şehit yakınları ile birlikte bir etkinlik düzenleyeceğiz." dedi.Düzenlenen kamp için 2 aylık bir eğitim aldıklarını söyleyen gençler ise katıldıkları etkinlik de yer aldıkları için mutlu ve gururlu oldukları, milli manevi duyguları pekiştirdikleri için ise gururlu olduklarını söyledi.