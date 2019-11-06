Haberler » Güncel » Gençler şehre renk katıyor

Gençler şehre renk katıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle çalışmalarını sürdüren Bilim Elçileri Kulübü, Gençler Şehrine Renk Katıyor Projesi kapsamında şehri renklendirmeye devam ediyor.

06.11.2019 08:39 | Son Güncelleme: 06.11.2019 08:39Gençler şehre renk katıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü destekleriyle çalışmalarını sürdüren Bilim Elçileri Kulübü, bu kez Görükle Mehmet Zahit Kotku Öğrenci Yurdu'nu renklendirdi. Gençlik ve Spor Bursa İl Müdürlüğüne bağlı 650 öğrencinin konakladığıMehmet Zahit Kotku Öğrenci Yurdu'nunduvarları rengarenk hale getirildi.

Bilim Elçileri Kulübü'nün gönülleri tarafındangerçekleştirilen çalışmada beton duvarlar estetik bir görünüme kavuştu. Projeyle beton duvarlar içerisinde yaşayan bireylere görsel bir şölen sunmak ve hayata bakış açılarını değiştirmek amaçlanıyor. Beton duvarları önce düz renge boyayıp daha sonra uzak doğu sanatlarından biri olan mandala ve sanatçılar çizen gönüllüler, Neşet Ertaş ve Barış Manço'nun resimlerini de duvarlara işledi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi, Görükle, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
11:06 Gezici diş sağlığı aracı her hafta kırsal mahalleleri dolaşıyor
11:11 Necmettin Erbakan'ın otomobilini hiçbir şeye değişmiyor
11:10 HDP önündeki evlat nöbeti 65. gününde
11:10 Yeşilyurt Cezaevi'nde hatıralar yeniden canlandı
11:10 Türkiye'nin "ev sahipliği" dünyaya örnek oluyor
10:52 Son dakika: PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe! 9 şüpheli gözaltında
10:46 Trafikte yol verme kavgası! Tartıştığı adama sopa fırlattı
10:24 Terör örgütü YPG'ye katılan Ceren Güneş, Suriye'de öldürüldü
10:24 Dün açıklanan enflasyon verisiyle memur ve memur emeklisine ek zam göründü
10:18 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
6.11.2019 11:12:07