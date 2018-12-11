Gençler Sektörün Zirvesindekilerle Buluştu

11 Aralık 2018 Salı 10:33



11 Aralık 2018 Salı 10:33

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan Uluslararası Ticaret ve Finansman Kulübü tarafından düzenlenen 'Sektörler Zirvesi' konulu etkinlik, alanında uzman, nitelikli ve birikimli isimlere ev sahipliği yaptı.Etkinlik, Uluslararası Ticaret ve Finansman Kulübü Başkanı Kerem Esena, Başkan Yardımcısı Edremitli genç mucit Hakan Çakar ve Ufuk Erkoç, Basın Yayın Koordinatörü Tolunay Tunç, Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Beyza Taran, Sponsorluk Koordinatörü Talha Balaban, Ar-Ge Koordinatörü Doruk Hepöktem, Genel Sekreter Gizem Kılıç, Denetim Kurulu Koordinatörü Nurgül Erduman ve Kulüp Asistanı Celil İşbilir'in sorumluluğunda gerçekleştirildi.Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokent Konferans salonunda gerçekleşen buluşmada, oturum başkanı Türkolog, Gazeteci ve Yazar İlknur Kamalı'nın açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra Milli Sporcu Yunus Emre Gündoğdu, Dr. Enes Başak, Ege İhracatçılar Birliği Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz, Özgörkey Holding COO Toygun Tunçer ve Acayip İşler Atölyesi Kurucusu İsmail Hilmi Adıgüzel İlknur Kamalı'nın sorularını yanıtladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Kovancılar, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Koçtürk'ün katılımı ile gerçekleşen "Sektörler Zirvesi", üniversiteli gençlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.Dr. Enes Başak, mesleğe adım attığı günden itibaren yaşadığı anıları ve hayata geçirdiği projeleri anlattı. Etkinlik sonrasında Dr. Enes Başak zirveye gösterilen ilgiden dolayı oldukça mutlu olduğunu söyledi.Milli sporcu Yunus Emre Gündoğdu ise alanında bugünlere gelme serüveninden yaşadığı sıkıntı ve engellerden bahsederek, "Sektörler Zirvesi çok verimli ve keyifli geçti. Katılımcı olarak öğrenci arkadaşlarımla güzel bir bilgi alışverişi yaptık. Bu etkinliği düzenleyen Uluslararası Ticaret ve Finansman Kulübüne teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.Ege İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz, Türkiye'nin ekonomi ve ihracat alanındaki gelişimini ve gençlere iş istihdamı sağlama noktalarında nelere dikkat ettiklerini dile getirerek şunları söyledi: "Çok keyifli bir sohbetti. Kariyerimdeki gerek mesleki gerek özel birikimlerimi yarının karar vericileriyle paylaşmaktan ve gösterilen ilgiden çok memnun kaldım. Etkinliğin devamını dilerim."Özgörkey Holding COO Toygun Tunçer, Dünya'yı ve Türkiye'yi bilim ve teknoloji alanındaki gelecekte neler beklediğini anlattı. Yapay zeka ve robotların ele geçireceği yenidünyada üretimin öneminin altını çizdi. Tunçer, "Bu etkinliği düzenleyen Uluslararası Ticaret ve Finansman Kulübüne teşekkür ederim. Çok keyifli ve verimli bir etkinlikti." ifadelerini kullandı.Acayip İşler Atölyesi Kurucusu İsmail Hilmi Adıgüzel, kendi hayat hikayesinden kesitleri fotoğraflar ile sundu. Kurucu başkanlığını yürüttüğü dernek ile ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projelerinin gençlere örnek olmasını ve bu tarz projelerin sosyal girişimcilik kavramı ile birlikte devam edilmesinin büyük önem arz ettiğinden bahseden Adıgüzel, son dönemde en çok gerçekleşmesini arzu ettiği ideallerinden birisinin sosyal girişimciliği ülkemizde ve hatta gençler tarafından bilinçli bir şekilde icra edilir durumda olmasını sağlamak olarak nitelendirdi. Adıgüzel, sosyal girişimcilik kültürünün en önemli yapı taşlarından birisi olan toplu yaşama ve toplum sorunlarını sorun gibi sınıflandırarak çözümlemekten ziyade sorunu birlikte yaşayarak çözme kültürünün var olduğunu hatırlattı. Bu sayede gençler arasındaki girişimcilik heyecanı ile bu kültürümüzde var olan hassasiyetlerin bir araya getirildiğinde çok başarılı sonuçların doğmasının kaçınılmaz olduğundan bahseden Adıgüzel, "Katılımın yüksek olduğu ve öğrencilerinin birçoğunun ayakta dinlemek zorunda kaldığı etkinliği organize eden öğrencilerin büyük bir özveriyle hazırlandığı çok aşikardı. Birçok üniversite de organize eden öğrencilerin salonda olmadıklarını veya olamadıklarını görünce üzülürdüm. Burada tam tersine her şey organize edilmiş ve tümü salonda pür dikkat konuşmacıları dinliyorlardı. Üniversite yönetiminin de sağlamış olduğu katkıdan ve bizzat rektör yardımcısı düzeyindeki katılımından dolayı müthişti. Yine birçok üniversitede organizasyonun sonuna kadar bulunan üniversite yönetimi ile pek karşılaşmıyoruz maalesef. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.Gençleri gelecek ile buluşturan bir etkinliğin öncülüğünü üstlenen Edremitli genç mucit Hakan Çakar, "Yönetimi devraldığımız haziran ayından itibaren çalışmalarına başladığımız 'Sektörler Zirvesi' etkinliğimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Öncelikle davetimizi kabul eden tüm konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum. Aramızda değerli girişimci, iş İnsanı, yönetici, doktor ve yazarımız vardı. Her bir konuşmacımız sektöründe üst düzey kişiler. Kulüp Yönetimi olarak isteğimiz de aslında buydu. Sadece bir fakülte öğrencilerine hitap etmek yerine tüm fakülte öğrencilerinin katılabileceği bir zirve Düzenlemek bizim için oldukça zor ancak imkansız değildi. Karşımıza çok zorlu engeller çıktı ancak hiçbir zaman vazgeçmedik. Yeri geldi özel hayatımızdan ödün verdik ama bize ve Üniversitemize yakışacak şekilde misafirlerimizi ağırladık. Başta kulüp yönetimime olmak üzere Manisa Valimiz Ahmet Deniz'e, Üniversite Rektörümüz Kemal Çelebi'ye, Rektör Yardımcısı Birol Kovancılar'a, SKS Daire Başkanımız Ayhan Bilir'e, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürümüz Ali Rıza Gökbunar'a, Kulüp Danışmanımız aynı zamanda Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Osman Murat Koçtürk'e ve tüm akademisyenlerimize, Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Raif Sakin'e ve basın mensuplarına desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım." dedi.Etkinlik sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hakan Çakar, Madde Bağımlılığı mücadelesi ile ilgili Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Araştırma Görevlisi Filiz Aslan ile birlikte çalışma başlattıklarını, projelerini önümüzdeki günlerde TBMM'den basın açıklaması yaparak duyuracaklarını dile getirdi.Dinleyicilerin de merak ettiği noktaları cevaplayan konuşmacılara etkinlik sonunda plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi. - MANİSA