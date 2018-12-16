Gençler Sordu, Ataç Cevapladı

Tepebaşı
Belediyesi Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen kahvaltıda 600 genç ile bir araya geldi. Toplantıda Başkan Ataç, gençlerin sorularını yanıtladı.
Gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yaparak katılımcılara hitap eden Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin gençler için gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Konuşmasında gençlere yakın zamanda Sütlüce Mahallesi'nde hizmete açılacak gençlik merkezinin müjdesini veren Başkan Ataç, "Gençlerimiz için çalışmaya, sizlerin geleceğe hazırlanmanıza katkı vermeye devam ediyoruz. Son olarak şu bilgiyi paylaşmak istiyorum, Sütlüce Mahallemizde de bir gençlik merkezi yapıyoruz. Yakında hizmetinizde olacak. Kent merkezinde iki adet merkezimiz zaten sizlerle dolup taşıyor, bir tane de Sütlüce'de hizmete girecek. Merkezlerimizde düzenlenen eğitimlere katılım son derece yoğun, kayıt dönemlerinde zaten geliyorum ve birlikte oluyoruz. Bilimin önemi, sorgulayan beyinlerin artmasının önemi çok büyük. Bu yüzden sizlerin kendinizi geliştirmesi çok önemli, geleceğimiz sizlersiniz. Sizlerin geleceğe hazırlanması çok önemli, belki de aranızdan bir arkadaş ilerde belediye başkanı olur. Bakın 20 senedir Eskişehir
'de büyük bir mücadele var. Bugün burada siyaset konuşmayacağım, zaten Gençlik Merkezlerimizde hiçbir zaman siyaset olmadı. Burada her görüşten gencimiz yer alıyor, demokratik bir kentteyiz. Hiçbirinize bugüne kadar gelin bize oy verin demedim, demeyeceğim. Söyleyeceğim tek şey, kesinlikle demokrasiye katılım gösterin ve oy kullanın" ifadelerini kullandı.
Son olarak gençlerin sorduğu soruları cevaplamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Ataç şunları söyledi;
"Sadece siz gençlerimiz için değil; çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız için durmadan çalışıyoruz. Herkese hizmet ulaştırınca da her ortama rahatlıkla girip çıkabiliyoruz. Siz gençlerle de yakın ve samimi ilişkiler içinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Birlikte güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. Bir belediyenin verebileceği ne kadar katkı varsa, elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız." - ESKİŞEHİR
Genç,Ahmet Ataç,Tepebaşı
16 Aralık 2018 Pazar 15:05