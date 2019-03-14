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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezinde düzenlenen "Gençler Soruyor Başkan Cevaplıyor" etkinliğine katıldı.Sultangazi'de gençlerle bir araya gelen Yıldırım'ın telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılımcılara seslendi.AK Parti'nin icraatlarını ve vaatlerini anlatan Yıldırım, dinleyicilerden birinin "Gençler olarak biz de yönetimde yer alacak mıyız?" sorusuna, Türkiye'nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak'ın AK Parti'de olduğunu hatırlattı."Benim meclis üyesi listemde gençler var. Kazanırsak sizler de yönetimde yer almış olacaksınız." diyen Yıldırım, başka bir gencin talebi üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.Yenimahalle mitingi öncesinde telefondan gençlere seslenen Erdoğan, gençlerin teveccühüne teşekkür ederek, şunları söyledi:"Bu seçim bir beka meselesidir. Bu beka meselesinde zillet ittifakı ve terör ittifakı vardır. El ele vererek bu zillet ittifakını sandığa gömmeye hazır mıyız? Kalan 17 günde kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Şu an kürsüye çıkıyorum, yolunuz açık olsun."Çevre kirliliğini bitireceklerini ve yeşil alanları çoğaltacaklarını kaydeden Yıldırım, bir dinleyicinin, adayların seçim döneminde söz verdiğini ama seçildikten sonra verdikleri sözü yerine getirmediğini söylemesi üzerine, "Biz 16 yıldır ne dediysek yaptık, bundan sonra da yapacağız. Böyle bir genelleme yapılırsa buna üzülürüm. Söz verdiğimiz her şeyi yapmışız." dedi.14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesini de ziyaret eden ve sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Yıldırım, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.