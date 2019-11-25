Haberler » Spor » Gençler 'Spor Farkındalığı' için yürüdü - Spor

Gençler 'Spor Farkındalığı' için yürüdü

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlerde spor bilinci ve kültürünün oluşturulması, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi ve spor farkındalığı için 'Sağlık İçin Birlikte Yürüyelim' sloganı ile 'Farkındalık Yürüyüşü' düzenledi.

25.11.2019 10:23 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:29Gençler 'Spor Farkındalığı' için yürüdü
Gençlik ve Bakanlığına bağlı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlerde spor bilinci ve kültürünün oluşturulması, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi ve spor farkındalığı için 'Sağlık İçin Birlikte Yürüyelim' sloganı ile 'Farkındalık Yürüyüşü' düzenledi.

ODTÜ Ormanlarında gerçekleştirilen yürüyüşe yurtlarda kalan çok sayıda genç, gençlik merkezi gönüllüleri, sporcular, personel ve aileleri katıldı.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle spor farkındalığını daha geniş kitlelere yaymak için çalıştıklarını belirterek gencinden yaşlısına tüm vatandaşları spor yapmaya davet etti.

Yaklaşık iki saat süren yürüyüşün ardından Mehmetçiğe selam gönderildi, katılımcılara sıcak çorba ve çay ikram edildi. - ANKARA

Ankara, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
11:24 Menemenspor son sürat
11:23 Göztepe'de coşku büyük
11:23 Akhisarspor nefes aldı
11:21 Cenk Tosun'a yeni hoca!
11:19 Çorlu Belediyesi zirve takibini sürdürüyor
11:11 Malatyaspor - Fenebahçe maçına Acun ve Sergen Yalçın damga vurdu
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:57 Emre Belözoğlu, maç esnasında çılgına döndü: Bırakın gelsin
10:47 Ali Koç'un yüzünden düşen bin parça: Hiç iyi değilim
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
10:06 Islam Slimani, bu kez takımının yenilgisine sebep oldu
09:53 Tolga Çevik'in eşofmanla sahneye çıkan seyirciyi kovması sosyal medyada olay oldu
09:35 Mimar Sinan'ın yaptığı 437 yıllık hamam, 2,5 milyon dolara satılıyor
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
25.11.2019 11:27:02